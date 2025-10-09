MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями

В 2025 году шведская студия MachineGames празднует 15-летие и по случаю юбилея решила порадовать игроков особым контентным обновлением для своего приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle.

Как стало известно, праздничный патч выйдет 10 октября и принесёт с собой в Indiana Jones and the Great Circle сразу несколько востребованных нововведений (см. анонсирующий трейлер ниже).

Во-первых, режим «Новая игра +». Он позволяет пройти игру с собранными в прошлом забеге книгами способностей, не использованными очками приключений, валютой и лечебными предметами. В качестве награды выступает новая сцена после титров.

Во-вторых, «каирский» облик для Индианы (без кожаной куртки), знакомый по фильму «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Можно носить в любое время, кроме эпизодов с маскировкой и требованием к конкретному костюму.

В-третьих, разработчики добавят возможность отдельно устанавливать язык озвучки (девять вариантов) и текста (четырнадцать, включая русский). В Steam дубляж настраивается через свойства игры в библиотеке.

Кроме того, обновление включает режим экономии энергии на Xbox Series X и S, автоопределение портативного ПК при запуске игры и ряд исправлений багов. Полный список изменений доступен на сайте Bethesda.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, 17 апреля добралась до PS5, а 4 сентября получила аддон The Order of Giants. В 2026 году игра появится на Nintendo Switch 2.