Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation MachineGames отметит 15-летие крупным об...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями

В 2025 году шведская студия MachineGames празднует 15-летие и по случаю юбилея решила порадовать игроков особым контентным обновлением для своего приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Как стало известно, праздничный патч выйдет 10 октября и принесёт с собой в Indiana Jones and the Great Circle сразу несколько востребованных нововведений (см. анонсирующий трейлер ниже).

Во-первых, режим «Новая игра +». Он позволяет пройти игру с собранными в прошлом забеге книгами способностей, не использованными очками приключений, валютой и лечебными предметами. В качестве награды выступает новая сцена после титров.

Во-вторых, «каирский» облик для Индианы (без кожаной куртки), знакомый по фильму «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Можно носить в любое время, кроме эпизодов с маскировкой и требованием к конкретному костюму.

В-третьих, разработчики добавят возможность отдельно устанавливать язык озвучки (девять вариантов) и текста (четырнадцать, включая русский). В Steam дубляж настраивается через свойства игры в библиотеке.

Кроме того, обновление включает режим экономии энергии на Xbox Series X и S, автоопределение портативного ПК при запуске игры и ряд исправлений багов. Полный список изменений доступен на сайте Bethesda.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, 17 апреля добралась до PS5, а 4 сентября получила аддон The Order of Giants. В 2026 году игра появится на Nintendo Switch 2.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы Clair Obscur: Expedition 33 похвастались продажами игры и анонсировали крупное обновление с новой локацией, боссами и костюмами
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз»
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия
В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого
Теги: indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями 14 мин.
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6 2 ч.
Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней 3 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия 3 ч.
В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого 4 ч.
Российская платформа управления серверной виртуализацией VMmanager получила крупное обновление 5 ч.
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI 6 ч.
Человечество приняло ИИ быстрее, чем интернет 6 ч.
«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ 7 ч.
Доступ в интернет по выходным сохранится — Минцифры отрицает планы по отключению России от всемирной сети 7 ч.
Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ — Clearwater Forest с 288 E-ядрами Darkmont 2 ч.
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных 2 ч.
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A 2 ч.
В Китае запущен первый в мире двухбашенный гелиоконцентратор с умным полем зеркал 2 ч.
Valve запустила массовое производство VR-гарнитуры Steam Frame — анонс ожидается до конца года 3 ч.
Ferrari анонсировала свой первый электрокар Elettrica: четыре мотора, 1000 л.с., запас хода 530 км и усилитель рёва 4 ч.
Blue Origin готовит второй запуск тяжёлой ракеты New Glenn — компания хочет попытаться вернуть первую ступень 4 ч.
Intel представила процессоры Core Ultra 3: техпроцесс 18A, новые ядра Cougar Cove и Darkmont, а также графика Xe3 4 ч.
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне 5 ч.
Российские цены на тонкий Apple iPhone Air упали на треть за две недели 5 ч.