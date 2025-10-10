В России поступили в продажу смартфоны Huawei nova 14 Pro и nova 14 с поддержкой ИИ по цене от 39 999 рублей

В России начались продажи новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки получили поддержку передовых ИИ-технологий в сочетании с ёмкой батареей с быстрой зарядкой на 100 Вт.

Huawei nova 14 Pro предлагает возможности целого набора интеллектуальных функций, включая ИИ-ассистента Алису по умолчанию, мгновенный доступ к которым обеспечивает умная кнопка управления. ИИ-ассистент Алиса может с помощью нейросетей анализировать текст в заметках устройства: пересказывать его, исправлять ошибки, улучшать формулировки и менять стиль изложения на более подходящий к данному контенту.

В числе ИИ-функций в устройстве также представлены:

Функция «Ретушь с ИИ»: система автоматически анализирует и выбирает наилучшее выражение лица для каждого человека в групповом кадре.

Удаление объектов: стирание лишних объектов на фото одним касанием.

Защита конфиденциальности уведомлений: обеспечивает защиту сообщений от посторонних глаз.

Подавление шума во время телефонных вызовов с использованием ИИ для чёткой передачи речи.

Бесконтактное управление с помощью жестов, включая навигацию в интерфейсе и создание снимков экрана.

Как сообщает компания, Huawei nova 14 Pro воплощает слоган «Портреты уровня Про», предлагая передовые возможности для съёмки. Основная камера смартфона обеспечивает реалистичные кадры и высокую точность цветопередачи, а также улучшенное пространственное разрешение благодаря 1,5 млн спектральных каналов. Двойная фронтальная 50-Мп камера с автофокусом и портретным макрообъективом с 8-Мп сенсором и диафрагмой f/2,2 поддерживает зум 0,8x–5x и высокоскоростную съёмку, гарантируя качественные портреты.

Huawei nova 14 Pro доступен в четырёх цветах: розовом, цвета голубой кристалл, белом и чёрном. Несмотря на изящный внешний вид и небольшой вес (207г), смартфон отличается высокой прочностью корпуса благодаря использованию износостойкого стекла Kunlun Glass 2.0.

В свою очередь, модель Huawei nova 14 оснащена OLED-экраном с плоскими гранями и диагональю 6,78 дюйма. Многофокусная камера с 50-Мп сенсором, регулируемой диафрагмой (f/1,4–f/4,0) и 10-канальным датчиком цветовой температуры позволяет в сочетании с селфи-камерой на 50 Мп создавать контент высокого качества.

Новинка доступна в цвете голубой кристалл, а также белом и чёрном цветах. Обе модели оснащены батареей емкостью 5500 мА·ч с системой интеллектуального контроля её состояния, а также зарядным устройством Huawei SuperCharge Турбо мощностью 100 Вт.

Стоимость Huawei nova 14 Pro (12 + 512 Гбайт) составляет 54 999 руб., Huawei nova 14 (12 + 512 Гбайт) — 42 999 руб., Huawei nova 14 (12 + 256 Гбайт) — 39 999 руб.