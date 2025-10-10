Сегодня 10 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В России поступили в продажу смартфоны H...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России поступили в продажу смартфоны Huawei nova 14 Pro и nova 14 с поддержкой ИИ по цене от 39 999 рублей

В России начались продажи новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки получили поддержку передовых ИИ-технологий в сочетании с ёмкой батареей с быстрой зарядкой на 100 Вт.

Huawei nova 14 Pro предлагает возможности целого набора интеллектуальных функций, включая ИИ-ассистента Алису по умолчанию, мгновенный доступ к которым обеспечивает умная кнопка управления. ИИ-ассистент Алиса может с помощью нейросетей анализировать текст в заметках устройства: пересказывать его, исправлять ошибки, улучшать формулировки и менять стиль изложения на более подходящий к данному контенту.

В числе ИИ-функций в устройстве также представлены:

  • Функция «Ретушь с ИИ»: система автоматически анализирует и выбирает наилучшее выражение лица для каждого человека в групповом кадре.
  • Удаление объектов: стирание лишних объектов на фото одним касанием.
  • Защита конфиденциальности уведомлений: обеспечивает защиту сообщений от посторонних глаз.
  • Подавление шума во время телефонных вызовов с использованием ИИ для чёткой передачи речи.
  • Бесконтактное управление с помощью жестов, включая навигацию в интерфейсе и создание снимков экрана.

Как сообщает компания, Huawei nova 14 Pro воплощает слоган «Портреты уровня Про», предлагая передовые возможности для съёмки. Основная камера смартфона обеспечивает реалистичные кадры и высокую точность цветопередачи, а также улучшенное пространственное разрешение благодаря 1,5 млн спектральных каналов. Двойная фронтальная 50-Мп камера с автофокусом и портретным макрообъективом с 8-Мп сенсором и диафрагмой f/2,2 поддерживает зум 0,8x–5x и высокоскоростную съёмку, гарантируя качественные портреты.

Huawei nova 14 Pro доступен в четырёх цветах: розовом, цвета голубой кристалл, белом и чёрном. Несмотря на изящный внешний вид и небольшой вес (207г), смартфон отличается высокой прочностью корпуса благодаря использованию износостойкого стекла Kunlun Glass 2.0.

В свою очередь, модель Huawei nova 14 оснащена OLED-экраном с плоскими гранями и диагональю 6,78 дюйма. Многофокусная камера с 50-Мп сенсором, регулируемой диафрагмой (f/1,4–f/4,0) и 10-канальным датчиком цветовой температуры позволяет в сочетании с селфи-камерой на 50 Мп создавать контент высокого качества.

Новинка доступна в цвете голубой кристалл, а также белом и чёрном цветах. Обе модели оснащены батареей емкостью 5500 мА·ч с системой интеллектуального контроля её состояния, а также зарядным устройством Huawei SuperCharge Турбо мощностью 100 Вт.

Стоимость Huawei nova 14 Pro (12 + 512 Гбайт) составляет 54 999 руб., Huawei nova 14 (12 + 512 Гбайт) — 42 999 руб., Huawei nova 14 (12 + 256 Гбайт) — 39 999 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры заявили о взломе Huawei и получении доступа к средствам разработки и исходному коду
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A
В Китае запущен первый в мире двухбашенный гелиоконцентратор с умным полем зеркал
Теги: huawei, смартфон, ии, россия
huawei, смартфон, ии, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай объявил «нежелательной организацией» лабораторию TechInsights, отслеживающую происхождение чипов Huawei
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути
Пиковый онлайн Battlefield 6 в Steam на релизе достиг 750 тысяч человек — это больше, чем у любой Call of Duty
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ 27 мин.
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon 47 мин.
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс. 3 ч.
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6 4 ч.
Apple подняла максимальную награду за обнаружение уязвимостей до $2 млн, а в особых случаях — и до $5 млн 4 ч.
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном 5 ч.
Шпионское ПО ClayRat атаковало российских пользователей Android через поддельные приложения WhatsApp и TikTok 5 ч.
Intel XeSS 3 с мультикадровым генератором будет автоматически доступна в играх с поддержкой XeSS 2 5 ч.
Крошечная рекурсивная ИИ-модель Samsung превзошла в рассуждениях тяжеловесов от Google и OpenAI 6 ч.
OpenAI догнала Anthropic в ИИ-программировании 8 ч.
Смартфон Honor X9d пережил падение с высоты 350 м 39 мин.
Российский радиотелескоп RadioAstron получил первое в истории изображение двойной системы сверхмассивных чёрных дыр 3 ч.
Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200 4 ч.
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации 4 ч.
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200 5 ч.
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели 5 ч.
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC 5 ч.
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц 5 ч.
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые 6 ч.
Подобранные ИИ бактерии спасут ЦОД от дефицита меди 7 ч.