Выяснился дизайн и характеристики VR-гарнитуры Samsung Galaxy XR — конкурента Apple Vision Pro

В сети появились рендеры и техническая спецификация VR-шлема Samsung Galaxy XR, также известного как Project Moohan — утечкой поделилось издание Android Headlines. Гарнитура компании Samsung разработана на базе платформы Android XR от Google и предназначена для работы в автономном режиме без подключения к ПК или смартфону.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Дизайн шлема показан со множества ракурсов и можно увидеть, что внутри корпуса расположены две линзы, через которые пользователь воспринимает виртуальную среду. Линзы окружены мягким материалом, обеспечивающий комфорт при длительном ношении. Вырез над уровнем носа сделан достаточно широким, при этом вся масса устройства распределяется за счёт регулируемого ремня, проходящего вокруг головы и амортизирующей подкладки, так что нагрузка на нос полностью отсутствует, уверяет Android Headlines.

Помимо внешнего дизайна, достоянием общественности стали скриншоты пользовательского интерфейса One UI XR. Лаунчер отображает как фирменные приложения Samsung, так и сервисы Google, а также сторонние приложения, включая Netflix. В верхней части интерфейса размещены иконки Home, Google и Gemini, а также дополнительные элементы управления параметрами шлема.

В основе визуальной системы Galaxy XR лежит 4K дисплей micro-OLED с плотностью пикселей 4032 PPI. Общее количество пикселей на оба глаза составляет около 29 миллионов, превышая показатель Apple Vision Pro, у которого 23 миллиона пикселей. При этом Samsung также заявляет о высокой точности цветопередачи и насыщенности изображения, что соответствует ожиданиям от технологии micro-OLED.

Вычислительную основу устройства представляет процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, разработанный Qualcomm в тесном сотрудничестве с Samsung и Google. Чип способен выводить изображение с разрешением до 4,3K на каждый глаз, обеспечивает на 15 % более высокую максимальную частоту GPU и на 20 % — частоту CPU по сравнению с предыдущим поколением. Процессор также поддерживает обработку пространственного аудио, распознавание жестов, работу ИИ-алгоритмов и все необходимые функции трекинга в реальном времени.

Система ввода Galaxy XR объединяет жесты, движения глаз и голосовые команды. На передней панели шлема под стеклом размещены многочисленные сенсоры. Четыре из них находятся в углах корпуса (в верхнем левом, верхнем правом, нижнем левом и нижнем правом) и предназначены для отслеживания движений рук. Два дополнительных круглых сенсора расположены у выреза под нос и также участвуют в распознавании жестов.

Датчик глубины установлен в верхней центральной части передней панели, ближе ко лбу пользователя. Его задача — анализировать окружающую обстановку, например распознавать стены, пол, потолок и другие объекты для корректного размещения виртуальных элементов в физическом пространстве.

Для отслеживания глаз предусмотрены четыре инфракрасные камеры, работающие в связке с ИИ-алгоритмами. Они постоянно фиксируют положение зрачков и обеспечивают детальное отслеживание движений глаз. Голосовой ввод реализован через микрофоны, способные улавливать звук со всех направлений и отделять речь пользователя от посторонних голосов.

Масса шлема составляет 545 граммов. Для обеспечения эргономики Samsung использовала обширную амортизирующую подкладку и снабдила задний ремень регулировочным диском, позволяющим точно подогнать посадку под форму головы. Боковые ремешки повышают устойчивость устройства при активном использовании.

На лицевой стороне корпуса размещены шесть камер, включая две направленные наружу, а также светодиодный индикатор, сигнализирующий о текущем состоянии шлема. Внутри — съёмные светозащитные шторки, блокирующие внешний свет для повышения иммерсивности, и встроенные динамики по бокам.

С левой стороны шлема расположен разъём для подключения внешнего аккумулятора. На правом креплении с наружной стороны, находится сенсорная панель, которая при двойном касании переключает гарнитуру между VR-режимом и режимом сквозного просмотра (Pass-Through Mode), а долгое нажатие выполняет центрирование контента.

На верхней панели корпуса размещены две кнопки: левая отвечает за регулировку громкости, правая (Top button) вызывает лаунчер при однократном нажатии, а при удержании активирует ассистента Google Gemini.

В нижней части шлема находятся вентиляционные отверстия, дополнительные сенсоры для распознавания жестов и несколько микрофонов. В комплект поставки входят два контроллера 6 DoF с аналоговыми стиками. Они обеспечивают точное отслеживание движений в трёхмерном пространстве и оснащены тактильной отдачей для усиления ощущения присутствия.

Заявленное время автономной работы составляет до 2,5 часов при воспроизведении видео и до 2 часов при активном использовании виртуальной среды. Аудиосистема реализована в виде двухполосных динамиков на каждой стороне, каждый из которых включает вуфер и твитер, обеспечивая, таким образом, полноценный пространственный звук без необходимости использования наушников.

Теги: samsung, шлем виртуальной реальности, project moohan, vr-гарнитура
