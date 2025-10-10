Воруют все: из Samsung, SK hynix и TSMC продолжают утекать секреты, причём не только в Китай, но и в Японию

В полупроводниковой отрасли обостряется конкуренция, и учащаются инциденты с утечками технологий, охватывающих области от передовых методов производства до выпуска передовых модулей памяти. С подобными инцидентами в последнее время довелось столкнуться Samsung, SK hynix и TSMC, пишет TrendForce.

Бывшие руководитель и трое научных сотрудников Samsung 1 октября были задержаны по подозрению в передаче Китаю технологии производства DRAM 18 нм, которую последствии освоила CXMT; похищенные материалы касались технологии производства по нормам 10 нм, в разработку которой корейская компания вложила 1,6 трлн вон ($1,13 млрд). Только в прошлом году ущерб Samsung из-за этого инцидента составил 5 трлн вон ($3,52 млрд), а в дальнейшем он может измеряться десятками триллионов вон. Задержанные могли руководствоваться корыстными мотивами: в течение 4–6 лет, которые они проработали в CXMT, их зарплаты составляли от 1,5 млрд до 3 млрд вон (от $1,06 млн до $2,11 млн) — это в 3–5 раз превышает их зарплату в Samsung.

CXMT начала работать с государственными инвестициями в размере $1,83 млрд и первоначально ориентировалась на устаревшую продукцию DRAM из-за ограниченных собственных возможностей. Технология DRAM по нормам 18 нм помогла ей увеличить долю рынка, и сейчас компания ориентируется на рынок дорогостоящей памяти, в том числе DDR5 и LPDDR5. CXMT на 3–4 года отстаёт от мировых лидеров в области HBM: в 2026 году она намеревается освоить HBM3, а в 2027 году — HBM3E. Одними только технологиями памяти проблема утечек в Samsung не ограничивается: 7 октября правоохранительные органы провели обыска в кампусе подразделения Samsung Display — нескольких сотрудников компании заподозрили в передаче китайцам технологии OLED-дисплеев.

Ещё один инцидент связан с сотрудником SK hynix по фамилии Ким. Он устроился в компанию в 2016 году, а с 2018 по 2022 год работал в её китайском подразделении. Вернувшись в Корею, он перешёл на работу в HiSilicon — дочернюю компанию Huawei. Перед эти он предположительно успел распечатать или сфотографировать 186 страниц внутренней документации SK hynix. Среди этих документов было описание технологии гибридного соединения микросхем, критически важное для производства полупроводников для систем искусственного интеллекта. Всего же с февраля по июль 2022 года он похитил около 5900 страниц конфиденциальных данных, в которых описываются 170 технологий. Несмотря на многочисленные прецеденты, актуальной для Южной Кореи проблемой остаются мягкие наказания за промышленный шпионаж — в период с 2018 по 2022 год средний срок наказания за эти преступления составил 10,7 месяца. На Тайване и в США за такие же проступки наказывают строже.

А 27 августа Верховная прокуратура Тайваня предъявила трём инженерам TSMC обвинения в краже технологий, составляющих национальную тайну, и запросила для них тюремные сроки от 7 до 14 лет. Речь идёт о технологии 2 нм, которая пока не вышла в массовое производство, а причастный к инциденту бывший сотрудник TSMC перевёлся в Tokyo Electron (TEL) — это поставщик тайваньского полупроводникового подрядчика, связанный одновременно с компанией Rapidus, которая поддерживается японскими властями и также занимается разработкой производства по нормам 2 нм. В сентябре глава TEL Тошики Каваи (Toshiki Kawai) дважды посетил Тайвань, принёс извинения TSMC и добился заключения предварительного соглашения. Японская компания признала, что вина в произошедшем лежит не на одном сотруднике, а на всём тайваньском филиале, включая его руководство, и предложила компенсацию за инцидент. По неофициальным данным, компенсация может включать в себя ускоренные поставки оборудования, скидки при прямых закупках и дополнительную техническую поддержку. Эти меры, возможно, помогут TSMC в освоении технологий 1,6, 1,4, а затем и 1 нм.