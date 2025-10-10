Сегодня 10 октября 2025
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели

Британские учёные при помощи искусственного интеллекта обнаружили два неизвестных прежде возможных входа в пещеры на Луне — в будущих космических миссиях они помогут выживанию человека.

Источник изображения: University of Kent

Источник изображения: University of Kent

Чтобы обнаружить два этих объекта, учёный Кентского университета Дэниел Ле Корре (Daniel Le Corre) изучил около 0,3 % лунной поверхности. Ранее исследователи не замечали южный кратер в районе холмов Мариус — он находится в районе, предположительно богатом лавовыми трубками; кратер Бельковича А находится недалеко от Северного полюса Луны и, возможно, является источником воды. Оба кратера удалось обнаружить при помощи модели искусственного интеллекта, обученной сканировать общедоступные изображения NASA и распознавать кратеры по их характерной форме.

Модель получила название Essa (Entrances to Sub-Surface Areas — «входы в зоны под поверхностью»), которое является отсылкой к корнуолльскому названию родного для господина Ле Корре города Солтэша. «Благодаря Essa мы теперь можем анализировать объёмы данных из космоса с недостижимой для ручной работы скоростью, что способствует в поиске участков, наиболее благоприятных для будущих исследований или проживания», — рассказал учёный.

Новые объекты, считают в университете, вероятно, связаны с сетью подземных пещер, которые могут послужить естественным укрытием от вредного излучения и ударов микрометеоритов, а также кажутся местами залегания водяного льда. Учёные не исключили, что этот метод будет применяться и при изучении Марса.

Источник:

Теги: луна, ии, великобритания
