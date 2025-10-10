Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ

По данным компании «Антиплагиат», доля студенческих работ с признаками использования генеративных нейросетей достигла 24 % в нынешнем году. Это почти в четыре раза больше, чем два года назад.

В период с января по сентябрь 2025 года в системе «Антиплагиат» было проведено 7 млн проверок по более чем 2 млн работам студентов. Следы применения генеративного искусственного интеллекта были выявлены почти в четверти работ. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 17,8 %, а в 2023 году — 5,3 %. При этом уровень плагиата снизился с 30 % до 21,7 %, а средний объём работ увеличился с 45 до 48 страниц. В общей сложности система «Антиплагиат» выявила более 56 тыс. страниц с заимствованиями из открытых источников.

В сообщении сказано, что студенты стали реже копировать готовые тексты. Вместо этого они активнее используют генеративный ИИ для редактирования и доработки имеющихся материалов. Рост применения ИИ фиксируется во всех российских вузах. В выпускных квалификационных работах доля текста с признаками генерации в нынешнем году составила 22,7 %. В топ-10 университетов данный показатель составил 16 %, а среди вузов из второй десятки — почти 25 %. Использование ИИ отличается и по направлениям подготовки: на гуманитарные и социальные науки пришлось 26,5 %, на технические — 13,4 %, на естественные — 10,4 %.

Исследование проводилось на основе данных системы «Антиплагиат», которые были получены в период с 1 января по 30 сентября 2025 года. В общей сложности было проведено 7 млн проверок академических текстов, в том числе 2,07 млн курсовых и выпускных работ. Алгоритмы системы выявляли не только следы генеративных нейросетей, но и заимствования, а также определяли уровень плагиата.