Президент США Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 100 % и запретом на экспорт ПО с 1 ноября

Недавно обсуждавшиеся экспортные ограничения Китая американскими властями были восприняты эмоционально, в результате чего Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал не только ввести дополнительный тариф в 100 % на товары из Китая, но и ограничить экспорт всего критически важного программного обеспечения из США. Эти ограничения и тарифы должны вступить в силу с 1 ноября.

Кроме того, Трамп пригрозил отказаться от предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзинь Пином (Xi Jinping). Причиной недовольства американского президента стали намерения китайской стороны ввести масштабные экспортные ограничения с 1 ноября, которые, по словам Трампа, коснутся «практически каждого выпускаемого продукта, а в некоторых случаях даже тех, которые ими не выпускаются».

Трамп при этом сразу признался, что готов отказаться от введения дополнительных пошлин на китайские товары, если противоположная сторона воздержится от предполагаемых ограничений на экспорт редкоземельных минералов. Сохраняется и вероятность встречи лидеров двух стран до конца этого месяца. Именно для её реализации Трамп назначил срок введения новых тарифов и ограничений на 1 ноября, чтобы оставить окно возможностей для переговоров.

Если же США введут с 1 ноября обещанные Трампом импортные пошлины, то многие категории китайских товаров вырастут в цене на 130 %. Это лишь слегка ниже тех 145 %, которыми Трамп угрожал Китаю ранее в этом году, когда внешнеторговые переговоры между двумя странами ещё не начались. Акции американских компаний после заявлений Трампа испытали самый серьёзный исход инвесторов за последние шесть месяцев, индекс S&P 500 растерял весь недельный прирост, снизившись на 2,7 % — максимально за день с 10 апреля. Индекс Nasdaq 100 просел на 3,5 %.

Реакции Трампа предшествовала серия шагов со стороны обеих стран по усилению взаимных ограничений в сфере внешней торговли. Китай ввёл дополнительные сборы с американских кораблей, прибывающих в морские порты и запустил антимонопольное расследование в отношении разработчика процессоров Qualcomm, а ещё прибег к излюбленному рычагу влияния на США через редкоземельные металлы. В основной своей части эти изменения должны вступить в силу 8 ноября, что также даёт возможность лидерам двух стран до этой даты устранить противоречия в ходе личной встречи. Эксперты считают, что подобные резкие колебания в поведении обеих сторон указывают на высокие риски, связанные с результатом предстоящих переговоров.

Трамп также выразил готовность ударить по портовой инфраструктуре Китая, введя 100-процентную пошлину на поставки портовых кранов и погрузчиков. Кроме того, могут появиться ограничения на поставку в Китай авиалайнеров и запасных частей к ним. При этом погрузочное оборудование, импортируемое в США из Китая, будет облагаться пошлиной в размере 150 %, если предлагаемые изменения будут приняты. Американская сторона также первой предложила обложить дополнительными портовыми сборами морские суда китайского производства.

Представители внешнеторгового ведомства США обеспокоены тем, что эскалация противостояния с Китаем угрожает наметившемуся прогрессу в переговорах об условиях экспорта соевых бобов в страны Азии. Вьетнам и Камбоджа уже снизили импортные пошлины на американские бобы, а вот с Китаем в этой сфере может возникнуть проблема, серьёзно влияющая на бизнес фермеров в США.

Тема редкоземельных металлов была одной из центровых в переговорах США и Китая с весны этого года, и достигнутое перемирие позволило США и дальше получать это ценное для многих отраслей американской промышленности сырьё из Китая. В четверг китайские власти дали понять, что будут строже контролировать экспорт редкоземельных минералов и изделий, их содержащих. Усилится контроль и за экспортом оборудования, предназначенного для переработки и добычи этих минералов.

О каком «критически важном программном обеспечении» в контексте предлагаемых запретов говорил Трамп, пока не совсем понятно. Американский президент выразил разочарование недавними действиями Пекина, поскольку считал, что на протяжении шести предыдущих месяцев взаимоотношения двух стран были хорошими. Прочие страны также получили от властей Китая соответствующие уведомления и были ими крайне разозлены, как пояснил Трамп. Его особенно раздосадовал тот факт, что плохие новости из Китая поступили в тот период, когда он пытается уладить конфликт на Ближнем Востоке.