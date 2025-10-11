Сегодня 11 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Президент США Трамп пригрозил Китаю допо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Президент США Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 100 % и запретом на экспорт ПО с 1 ноября

Недавно обсуждавшиеся экспортные ограничения Китая американскими властями были восприняты эмоционально, в результате чего Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал не только ввести дополнительный тариф в 100 % на товары из Китая, но и ограничить экспорт всего критически важного программного обеспечения из США. Эти ограничения и тарифы должны вступить в силу с 1 ноября.

Источник изображения: Freepik, Wiroj Sidhisoradej

Источник изображения: Freepik, Wiroj Sidhisoradej

Кроме того, Трамп пригрозил отказаться от предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзинь Пином (Xi Jinping). Причиной недовольства американского президента стали намерения китайской стороны ввести масштабные экспортные ограничения с 1 ноября, которые, по словам Трампа, коснутся «практически каждого выпускаемого продукта, а в некоторых случаях даже тех, которые ими не выпускаются».

Трамп при этом сразу признался, что готов отказаться от введения дополнительных пошлин на китайские товары, если противоположная сторона воздержится от предполагаемых ограничений на экспорт редкоземельных минералов. Сохраняется и вероятность встречи лидеров двух стран до конца этого месяца. Именно для её реализации Трамп назначил срок введения новых тарифов и ограничений на 1 ноября, чтобы оставить окно возможностей для переговоров.

Если же США введут с 1 ноября обещанные Трампом импортные пошлины, то многие категории китайских товаров вырастут в цене на 130 %. Это лишь слегка ниже тех 145 %, которыми Трамп угрожал Китаю ранее в этом году, когда внешнеторговые переговоры между двумя странами ещё не начались. Акции американских компаний после заявлений Трампа испытали самый серьёзный исход инвесторов за последние шесть месяцев, индекс S&P 500 растерял весь недельный прирост, снизившись на 2,7 % — максимально за день с 10 апреля. Индекс Nasdaq 100 просел на 3,5 %.

Реакции Трампа предшествовала серия шагов со стороны обеих стран по усилению взаимных ограничений в сфере внешней торговли. Китай ввёл дополнительные сборы с американских кораблей, прибывающих в морские порты и запустил антимонопольное расследование в отношении разработчика процессоров Qualcomm, а ещё прибег к излюбленному рычагу влияния на США через редкоземельные металлы. В основной своей части эти изменения должны вступить в силу 8 ноября, что также даёт возможность лидерам двух стран до этой даты устранить противоречия в ходе личной встречи. Эксперты считают, что подобные резкие колебания в поведении обеих сторон указывают на высокие риски, связанные с результатом предстоящих переговоров.

Трамп также выразил готовность ударить по портовой инфраструктуре Китая, введя 100-процентную пошлину на поставки портовых кранов и погрузчиков. Кроме того, могут появиться ограничения на поставку в Китай авиалайнеров и запасных частей к ним. При этом погрузочное оборудование, импортируемое в США из Китая, будет облагаться пошлиной в размере 150 %, если предлагаемые изменения будут приняты. Американская сторона также первой предложила обложить дополнительными портовыми сборами морские суда китайского производства.

Представители внешнеторгового ведомства США обеспокоены тем, что эскалация противостояния с Китаем угрожает наметившемуся прогрессу в переговорах об условиях экспорта соевых бобов в страны Азии. Вьетнам и Камбоджа уже снизили импортные пошлины на американские бобы, а вот с Китаем в этой сфере может возникнуть проблема, серьёзно влияющая на бизнес фермеров в США.

Тема редкоземельных металлов была одной из центровых в переговорах США и Китая с весны этого года, и достигнутое перемирие позволило США и дальше получать это ценное для многих отраслей американской промышленности сырьё из Китая. В четверг китайские власти дали понять, что будут строже контролировать экспорт редкоземельных минералов и изделий, их содержащих. Усилится контроль и за экспортом оборудования, предназначенного для переработки и добычи этих минералов.

О каком «критически важном программном обеспечении» в контексте предлагаемых запретов говорил Трамп, пока не совсем понятно. Американский президент выразил разочарование недавними действиями Пекина, поскольку считал, что на протяжении шести предыдущих месяцев взаимоотношения двух стран были хорошими. Прочие страны также получили от властей Китая соответствующие уведомления и были ими крайне разозлены, как пояснил Трамп. Его особенно раздосадовал тот факт, что плохие новости из Китая поступили в тот период, когда он пытается уладить конфликт на Ближнем Востоке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая
Китайские власти захотели насолить не только Nvidia, но и Qualcomm — начато расследование против компании
Nvidia получила лицензии, необходимые для экспорта в ОАЭ ускорителей вычислений на миллиарды долларов США
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые
В Китае запущено полностью независимое производство подложек из карбида кремния
Китайская таможня чинит препоны для ввоза в страну ускорителей Nvidia и не только
Теги: сша, дональд трамп, китай, международный рынок, тарифы трампа
сша, дональд трамп, китай, международный рынок, тарифы трампа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
Китай объявил «нежелательной организацией» лабораторию TechInsights, отслеживающую происхождение чипов Huawei
Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая
Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота
Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11 16 мин.
Мета начала изучать возможность запуска Instagram для TV 30 мин.
Vivo представила OriginOS 6 с дизайном, сильно напоминающим iOS 26 32 мин.
Новая статья: Silent Hill f — может, хватит уже? Рецензия 8 ч.
Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ 9 ч.
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon 9 ч.
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс. 10 ч.
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6 11 ч.
Apple подняла максимальную награду за обнаружение уязвимостей до $2 млн, а в особых случаях — и до $5 млн 12 ч.
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном 13 ч.
Техногиганты потеряли $770 миллиардов из-за угроз Трампа о новых пошлинах для Китая 18 мин.
Президент США Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 100 % и запретом на экспорт ПО с 1 ноября 54 мин.
Смартфон Honor X9d пережил падение с высоты 350 м 9 ч.
Российский радиотелескоп RadioAstron получил первое в истории изображение двойной системы сверхмассивных чёрных дыр 10 ч.
Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200 11 ч.
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации 11 ч.
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200 12 ч.
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели 12 ч.
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC 13 ч.
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц 13 ч.