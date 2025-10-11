Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму»

Согласно данным ресурса CNBC, компания Apple близка к заключению сделки со стартапом Prompt AI, специализирующимся на разработке технологий компьютерного зрения, в рамках которой она получит его разработки, а также пополнит штат его ведущими специалистами.

Руководство Prompt AI провело в четверг общее собрание, на котором уведомило сотрудников о предстоящей сделке и предложило тем, кто не присоединится к Apple, подавать заявки на открытые вакансии в компании, предупредив, что им будет выплачиваться пониженная зарплата. «Инвесторы получат некоторую сумму в рамках сделки, но это не будет полным возмещением», — сообщило руководство на совещании. Штат стартапа составляет 11 человек. До этого, по словам руководителей, они обращались с предложением о слиянии к другим компаниям, включая xAI и Neuralink, принадлежащие Илону Маску (Elon Musk), поскольку им не удалось выстроить эффективную бизнес-модель, позволяющую стартапу оставаться на плаву.

Флагманский продукт Prompt — Seemour — использует ИИ для камер видеонаблюдения, чтобы «обнаруживать конкретных людей, домашних животных и другие объекты в доме, а также отправлять оповещения и текстовые описания необычной активности или отвечать на вопросы о том, что происходит перед камерой». Сообщается, что приложение Seemour прекратит работу, а пользователи будут уведомлены о том, что «их данные будут удалены, а конфиденциальность обеспечена».

Приобретение технологий с попутным наймом специалистов, а не целых компаний, стало в последние годы распространённым подходом для крупных технологических игроков в секторе ИИ, позволяя избежать пристального внимания регулирующих органов.

Так поступила в прошлом году Microsoft, заплатив около $650 млн за лицензию на технологию Inflection AI и переманив большую часть её сотрудников, включая соучредителя Мустафу Сулеймана (Mustafa Suleyman). Аналогичные сделки были у Google с Character.AI в 2024 году, а затем в этом году с Windsurf, а также у Meta✴ со Scale AI и у Amazon с Adept.