Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка

Акции китайских полупроводниковых компаний показали беспрецедентный рост за последние месяцы, значительно опередив по доходности аналогичные индексы США, Японии, Южной Кореи и Тайваня. Этот рыночный всплеск был обусловлен целенаправленной политикой Пекина по поддержке отечественных технологий и призывом к компаниям сократить использование ускорителей Nvidia.

Однако некоторые инвесторы всё чаще выражают обеспокоенность чрезмерно высокой оценкой акций китайских производителей. В частности, как сообщает Bloomberg, бумаги Cambricon Technologies торгуются с мультипликатором прибыли почти в пять раз выше, чем у Nvidia, а акции SMIC и Hua Hong Semiconductor оцениваются дороже, чем у ведущих мировых производителей чипов. Кроме того, в последние месяцы Huawei и Alibaba представили собственные чипы, а SMIC тестирует первое в Китае передовое оборудование для производства полупроводников.

Высокие оценки вызывают у специалистов тревогу: мультипликатор прогнозируемой прибыли (forward P/E) акций SMIC на Шанхайской бирже достиг 152, Cambricon — 145, тогда как у Nvidia — всего 33. «Такие высокие мультипликаторы почти не оставляют места для ошибок, и я сомневаюсь, что рынок проявит терпение, если компании не смогут выполнить ожидания», — отметил Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng), управляющий фондом Aberdeen Investments.

Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана (Charu Chanana) отметила: «Курс китайского ралли в секторе чипов логичен — политика, капитал и спрос направлены в одну сторону, — но его цена вызывает вопросы». Она добавила, что высокие оценки допустимы, пока локализация и развитие ИИ-инфраструктуры идут по плану, но любое отклонение может спровоцировать резкую коррекцию. При этом, по её словам, наблюдается концентрация капитала лишь у «нескольких национальных лидеров». Особенно заметен рост на внебиржевом рынке: акции Hua Hong, котирующиеся в Гонконге, подскочили почти вчетверо с начала года, а бумаги SMIC — примерно на 150 %. При этом аналитики, включая специалистов Goldman Sachs, были вынуждены многократно пересматривать целевые уровни цен в сторону повышения, чтобы успевать за ралли.

Одновременно Нг отметил, что текущие высокие оценки могут выглядеть оправданными в долгосрочной перспективе — например, через 10 лет, — но только при условии создания полностью локализованной цепочки поставок. Однако американские ограничения на доступ к передовым технологиям остаются серьёзным барьером. «Локализация определённо усиливается, и возможно, что в будущем Китай перестанет импортировать чипы, но главный вопрос – в сроках», — сказал он, добавив, что ведущий тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) всё ещё значительно опережает SMIC в способности выпускать самые передовые чипы.