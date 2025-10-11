Сегодня 12 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции китайских чипмейкеров взлетели, но...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка

Акции китайских полупроводниковых компаний показали беспрецедентный рост за последние месяцы, значительно опередив по доходности аналогичные индексы США, Японии, Южной Кореи и Тайваня. Этот рыночный всплеск был обусловлен целенаправленной политикой Пекина по поддержке отечественных технологий и призывом к компаниям сократить использование ускорителей Nvidia.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Однако некоторые инвесторы всё чаще выражают обеспокоенность чрезмерно высокой оценкой акций китайских производителей. В частности, как сообщает Bloomberg, бумаги Cambricon Technologies торгуются с мультипликатором прибыли почти в пять раз выше, чем у Nvidia, а акции SMIC и Hua Hong Semiconductor оцениваются дороже, чем у ведущих мировых производителей чипов. Кроме того, в последние месяцы Huawei и Alibaba представили собственные чипы, а SMIC тестирует первое в Китае передовое оборудование для производства полупроводников.

Высокие оценки вызывают у специалистов тревогу: мультипликатор прогнозируемой прибыли (forward P/E) акций SMIC на Шанхайской бирже достиг 152, Cambricon — 145, тогда как у Nvidia — всего 33. «Такие высокие мультипликаторы почти не оставляют места для ошибок, и я сомневаюсь, что рынок проявит терпение, если компании не смогут выполнить ожидания», — отметил Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng), управляющий фондом Aberdeen Investments.

Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана (Charu Chanana) отметила: «Курс китайского ралли в секторе чипов логичен — политика, капитал и спрос направлены в одну сторону, — но его цена вызывает вопросы». Она добавила, что высокие оценки допустимы, пока локализация и развитие ИИ-инфраструктуры идут по плану, но любое отклонение может спровоцировать резкую коррекцию. При этом, по её словам, наблюдается концентрация капитала лишь у «нескольких национальных лидеров». Особенно заметен рост на внебиржевом рынке: акции Hua Hong, котирующиеся в Гонконге, подскочили почти вчетверо с начала года, а бумаги SMIC — примерно на 150 %. При этом аналитики, включая специалистов Goldman Sachs, были вынуждены многократно пересматривать целевые уровни цен в сторону повышения, чтобы успевать за ралли.

Одновременно Нг отметил, что текущие высокие оценки могут выглядеть оправданными в долгосрочной перспективе — например, через 10 лет, — но только при условии создания полностью локализованной цепочки поставок. Однако американские ограничения на доступ к передовым технологиям остаются серьёзным барьером. «Локализация определённо усиливается, и возможно, что в будущем Китай перестанет импортировать чипы, но главный вопрос – в сроках», — сказал он, добавив, что ведущий тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) всё ещё значительно опережает SMIC в способности выпускать самые передовые чипы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп пригрозил Китаю 100-% пошлинами и запретом на экспорт «критически важного» ПО с 1 ноября
Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая
Воруют все: из Samsung, SK hynix и TSMC продолжают утекать секреты, причём не только в Китай, но и в Японию
Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые
Китайские власти захотели насолить не только Nvidia, но и Qualcomm — начато расследование против компании
Теги: китайские производители, полупроводники, микросхемы, чипмейкер
китайские производители, полупроводники, микросхемы, чипмейкер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские светодиоды проникли в российские LED-лампы, дискредитировав импортозамещение
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
Китай второй раз запустил в космос самую необычную ракету-носитель современности
Техногиганты потеряли $770 миллиардов из-за угроз Трампа о новых пошлинах для Китая
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 6 мин.
Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует 10 ч.
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно 10 ч.
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения 13 ч.
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму» 14 ч.
На Apple подали в суд за обучение ИИ на пиратских копиях книг 17 ч.
Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus перейдёт под контроль американских инвесторов 17 ч.
Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11 18 ч.
Мета начала изучать возможность запуска Instagram для TV 18 ч.
Vivo представила OriginOS 6 с дизайном, сильно напоминающим iOS 26 18 ч.
Китай собрался лишить США доступа к критически важным редкоземельным металлам — это ударит по выпуску чипов 39 мин.
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка 53 мин.
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670 5 ч.
MSI создала видеокарту GeForce RTX 5080 Gaming Trio в стиле Battlefield 6, и отдаст её кому-то бесплатно 9 ч.
Edifier представил беспроводную колонку, которая выглядит как геймерский ПК 9 ч.
Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ 9 ч.
Google Pixel Watch 4 — самые ремонтопригодные смарт-часы на рынке, по версии iFixit 12 ч.
Луна поможет японским учёным в поисках тёмной материи 13 ч.
Молдова стала участником европейской суперкомпьютерной программы EuroHPC JU 13 ч.
OpenAI создаст в Аргентине кампус Stargate мощностью 500 МВт 13 ч.