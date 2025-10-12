Сегодня 12 октября 2025
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно

Ранее в этом году суд обязал компанию OpenAI хранить логи пользовательских чатов даже в случае их удаления. Теперь же пользователи снова могут удалять свои чаты безвозвратно.

Источник изображения: Unsplash / Levart_Photographer

Источник изображения: Unsplash / Levart_Photographer

Судебное постановление о необходимости хранения логов пользовательских чатов было вынесено в рамках продолжающегося многомиллиардного разбирательства, в рамках которого New York Times и ряд других компаний обвинили OpenAI в нарушении авторских прав. Окружной суд Нью-Йорка вынес постановление о хранении логов чатов, посчитав, что в них могут содержаться доказательства того, что пользователи задействовали ChatGPT для генерации новостных постов на основе контента, защищённого авторским правом.

Это судебное постановление затронуло сотни миллионов пользователей ChatGPT на разных тарифных планах, а также пользователей API OpenAI. При этом распоряжение не распространялось на пользователей тарифов ChatGPT Enterprise и Edu, а также тех, чье соглашение на использование API компании предусматривает опцию нулевого хранения данных.

Решение суда вызвало негативную реакцию со стороны сообщества пользователей ChatGPT. Юристы OpenAI обвинили NYT в «злоупотреблении правом», заявив, что требование суда противоречит обязательствам по обеспечению конфиденциальности, которые компания взяла на себя перед пользователями. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в одном из постов в соцсети X назвал требование суда «недопустимым». Ранее в этом году он также предупреждал, что информация из бесед с ChatGPT не защищена юридически и может использоваться в судебных разбирательствах.

На этой неделе мировой судья Она Ванг (Ona Wang) утвердила ходатайство об отмене распоряжения о хранении данных. Это означает, что пользователи ChatGPT снова могут удалять свои беседы с ChatGPT безвозвратно. При этом все удалённые ранее чаты, логи которых OpenAI уже сохранила, по-прежнему останутся доступны для юристов The New York Times, и они смогут задействовать эти данные в качестве доказательства в продолжающемся судебном разбирательстве.

Источник:

Теги: chatgpt, openai, искусственный интеллект
