ИИ спас США от рецессии, став единственным драйвером роста в 2025 году

Беспрецедентный всплеск инвестиций в инфраструктуру для сферы искусственного интеллекта стал основным двигателем экономического роста США в нынешнем году. Эта тенденция наглядно демонстрирует, насколько сильно ИИ трансформирует экономику, а также заставляет специалистов задуматься над тем, насколько новая американская модель роста является устойчивой.

Экономист из Гарварда Джейсон Фурман (Jason Furman) провёл анализ сложившейся ситуации. В результате он пришёл к выводу, что при исключении объёма расходов на технологическую инфраструктуру, годовой рост ВВП США в первом полугодии нынешнего года составил бы лишь 0,1 %. Это подчёркивает исключительное влияние инвестиций в цифровую инфраструктуру на общие экономические показатели.

«Инвестиции в оборудование для обработки данных и программное обеспечение составляют 4 % от ВВП. Но на них пришлось 92 % роста ВВП в первом полугодии этого года. ВВП за вычетом этих категорий рос в первом полугодии с годовым темпом всего 0,1 %», — говорится в сообщении Фурмана.

Результаты анализа экономиста указывают, что стремительный рост спроса на передовые вычислительные ресурсы спровоцировал масштабное увеличение капитальных затрат крупнейших технологических компаний США. Некоторые аналитики считают, что всплеск инвестиций в сферу строительства центров обработки данных для ИИ стал настолько выраженным, что впервые превзошёл потребительские расходы в США, которые традиционно составляют две трети ВВП страны, и стал основным фактором экономического роста.

Фурман отметил, что влияние инвестиций в ИИ-инфраструктуру могло быть менее выраженным, если бы не повышенные процентные ставки и рост расходов на электроэнергию. «Если бы не бум в сфере ИИ, у нас, вероятно, были бы более низкие процентные ставки и стоимость электроэнергии, что дало бы некоторый дополнительный рост в других секторах. Грубо говоря, это могло бы компенсировать около половины того, что мы получили от бума в сфере ИИ», — считает Фурман.

Резкий рост расходов отчётливо виден в стратегиях капитальных затрат отраслевых лидеров, таких как Microsoft, Google, Amazon, Meta✴ и Nvidia. Эти компании направили десятки миллиардов долларов на строительство, расширение и модернизацию своей инфраструктуры ЦОД. Компании инвестировали в покупку современного оборудования, специализированных ИИ-ускорителей, передовых систем управления энергопотреблением и др.

Директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Лиза Шаллет (Lisa Shallet) в рамках собственного исследования пришла к выводу, что крупнейшие технологические гиганты за последние годы увеличили собственные капитальные затраты на ЦОДы для ИИ и связанную с ними инфраструктуру в четыре раза. При этом общий объём расходов приближается к $400 млрд в год. Она отметила, что стремительный рост расходов среди IT-гигантов составляет почти треть от всех капитальных затрат в масштабах отрасли. Это искажает общую экономическую картину и увеличивает примерно на 100 базисных пунктов реальный рост ВВП США. «Скорость роста и масштабы инвестиций искажают их совокупное экономическое влияние», — считает Шаллет.

В других секторах экономический рост был значительно более сдержанным. Создание новых рабочих мест в первом полугодии заметно замедлилось. В это же время отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, недвижимость, розничная торговля и традиционные услуги, внесли минимальный вклад в общий ВВП или даже оказали отрицательное влияние. Такая динамика вызывает опасения у аналитиков по поводу того, что без инвестиций в технологический сектор экономика США могла столкнуться с рецессией. Вопросы относительно дальнейшего экономического роста остаются открытыми.