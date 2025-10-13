Сегодня 13 октября 2025
ИИ на слуху, но не в деле — нейросети заняли только 1 % интернет-активности

Казалось бы, тема искусственного интеллекта в наши дни у всех на слуху, а продвигающие её участники рынка то и дело докладывают о росте аудитории пользователей. Независимые исследования, тем не менее, показывают весьма скромную долю ИИ в ежедневной онлайн-активности пользователей глобальной сети.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Выдержками из исследования на эту тему делится издание PsyPost. Изучение истории 14 млн визитов на веб-сайты позволило сделать вывод, что связанное с искусственным интеллектом перемещение по интернет-ресурсам в действительности занимает не более одного процента всей активности. Кроме того, было выявлено, что наиболее часто использующие ИИ личности склонны демонстрировать неприятные черты своего характера.

Исследование проходило в два этапа. Одна выборка охватывала группу из 499 студентов, учащихся в двух вузах. Второй этап охватывал 455 более разнообразных представителей общества. В обоих случаях участники эксперимента делились с его организаторами историей посещения интернет-ресурсов на протяжении 90 дней. Обязательным условием эксперимента было использование браузера Google Chrome, поскольку он поддерживал необходимый формат экспорта данных. Участники также участвовали в опросах, которые были призваны раскрыть черты их личности, отношение к теме ИИ, а также демографические характеристики.

Обращения к сайтам ChatGPT или Microsoft Copilot идентифицировались, как связанные с ИИ. Прочие веб-ресурсы были классифицированы по тематике с использованием большой языковой модели. Это позволило авторам исследования определить, какая часть визитов на веб-ресурсы относилась непосредственно к взаимодействию пользователей с ИИ. Последовательность обращения к прочим ресурсам позволила определить, для каких целей пользователи могут применять подобные технологии.

Среди выборки, состоящей из студентов, средняя доля обращений к веб-сайтам, связанная с ИИ, не превышала 1 % от общего количества визитов. Распределение пользователей также было неравномерным, поскольку лишь малая часть участников эксперимента более или менее активно использовала ИИ, подавляющее же большинство им вообще не пользовалось. Самым популярным ресурсом, связанным с ИИ, остаётся ChatGPT с долей 85 %. Впрочем, теми же поисковыми системами люди пользуются гораздо чаще, как позволил выяснить эксперимент. Авторов исследования удивило то, насколько редко пользуются ИИ студенты, которых принято считать главными сторонниками всех технологических новшеств.

Среди активных пользователей ИИ, являющихся студентами, несколько выше была доля тех, кто демонстрировал склонность к психопатии и нарциссизму. При этом они в целом более благосклонно оценивали пользу ИИ для общества. Демографических закономерностей с точки зрения тяги к применению ИИ по итогам исследования выявлено не было. В лучшем случае, на это могли влиять возраст и этническая принадлежность студентов, но в очень слабой мере.

Вторая группа участников экспериментов, которые не были студентами, в среднем обращались к ресурсам с ИИ лишь в 0,44 % случаев. Здесь тоже доминировал ChatGPT, но из психологических черт у наиболее активных пользователей ИИ можно было выявить те, что связаны с манипулированием людьми, склонностью к обману для достижения целей и цинизмом. Закономерно, что чаще ИИ использовали те, кто в целом положительно характеризовал данную технологию.

Авторы исследования считали активными пользователями ИИ тех, кто уделял более 4 % своего времени в интернете обращению к профильным ресурсам. Нарциссизм и психопатические характеристики были у этой подгруппы выражены ещё сильнее, чем у прочих пользователей, но это в большей мере характерно для студентов, поскольку более широкая выборка просто не обеспечивала выделения людей с подобными зависимостями.

После посещения ИИ-ресурсов пользователи чаще всего обращались к темам, связанным с образованием, компьютерными технологиями и профессиональной деятельностью. Это позволяет предположить, что ИИ всё же чаще применяется на практике в учёбе или работе. Пользователи расценивают ИИ в большей степени как рабочий инструмент, а не средство развлечения.

Была выявлена ещё одна интересная зависимость: собственная оценка частоты использования ИИ участниками эксперимента обычно имела мало общего с данными объективной статистики. Это позволяет утверждать, что полагаться на опросы в этой сфере не следует.

Впрочем, указанное исследование не может претендовать на объективность хотя бы по той причине, что обращения к мобильным приложениям в данной статистике не учитывались. Кроме того, применялся единственный браузер Google Chrome. Методика не обеспечивала и качественный срез по целям использования ИИ. Методика требует доработки для формирования более объективного представления о применении ИИ на практике.

Теги: ии, аналитика, статистика
