Лавкрафтианский хоррор-шутер Beneath не заставит себя долго ждать — новый трейлер, дата выхода и демоверсия в Steam

Издательство Wired Productions рассекретило дату выхода Beneath — приключенческого хоррор-шутера на выживание, разработанного португальской студией Camel 101 (Those Who Remain).

Напомним, Camel 101 представила Beneath на исходе позапрошлой зимы и планировала выпустить в 2024 году, но производство затянулось. В прошедшем феврале команда заручилась поддержкой Wired Productions. Релиз ожидался в 2025-м.

Как стало известно, Beneath всплывёт на ПК (Steam, GOG, Epic Game Store) уже 27 октября, а на следующий день, 28 октября, доберётся до PS5, Xbox Series X и S. На релизе игра получит 15-процентную скидку.

Сопровождавший анонс напряжённый геймплейный трейлер Beneath под динамичную музыку демонстрирует отстрел лавкрафтианских монстров, включая свою вариацию Ктулху. Ролик также раскрывает доступность в Steam бесплатной демоверсии игры.

По сюжету обычная экспедиция оборачивается для опытного дайвера Ноа Куинна (Noah Quinn) ловушкой океанских глубин и нависшим над человечеством зловещим заговором с жизнью его дочери на кону.

Игрокам предстоит найти выход из полного невообразимых ужасов подводного мира: сражаться с гротескными монстрами, прокачивать оружие, экономить боеприпасы и следить за психическим здоровьем, иначе героя одолеют галлюцинации.

Обещают одиночный шутер на 10 часов, вдохновлённый классикой PS3 и Xbox 360 геймплей старой школы, навеянную творчеством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft) эстетику, жутких врагов и текстовый перевод на русский.