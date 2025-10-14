Сегодня 14 октября 2025
Планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем PaperMatte стал доступен для предзаказа в России

В России начался приём предзаказов на планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем с технологией PaperMatte, поддержкой стилуса Huawei M-Pencil Pro нового поколения и ИИ-технологий. Также было объявлено о начале приёма работ для участия в конкурсе рисунка GoPaint 2025, выполненных пользователями планшетов Huawei.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei MatePad 12 оснащён 12-дюймовым дисплеем с технологией PaperMatte, обеспечивающей с помощью нанотравления эффект письма на бумаге, а также полное отсутствие бликов. Разрешение экрана составляет 2,8K, частота обновления — 144 Гц, пиковая яркость — 1000 кд/м², благодаря чему обеспечивается яркое и чёткое изображение даже при солнечном свете.

Стилус M-Pencil Pro поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к нажатию, жесты сжатия и поворота. Также предоставляются три сменных наконечника для письма и рисования. Приложение GoPaint с новой функцией создания анимаций, разнообразием кистей и холстов упростит работу с цифровым контентом.

Планшет получил тонкий (5,9 мм) и лёгкий корпус весом всего 555 г, выполненный в белом или зелёном цвете. Батарея ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт обеспечивает до 14 часов автономной работы. Устройство поддерживает подключение клавиатуры Huawei Smart Magnetic Keyboard весом 308 г с технологией NearLink для быстрого отклика.

Huawei MatePad 12 поставляется с целым рядом приложений, включая компьютерную версию WPS Office и Filmora для профессионального видеомонтажа. Также устройство поддерживает пакет ИИ-решений, в том числе голосового помощника «Алиса Про». «Быстрая кнопка» на стилусе позволяет мгновенно активировать поиск с использованием «Яндекса».

Цена Huawei MatePad 12 X PaperMatte с 12 + 256 Гбайт памяти составляет 54 990 руб., стоимость версии Huawei MatePad 12 X (12 + 256 Гбайт) — 49 990 руб. В дальнейшем стилус M-Pencil Pro (с 3 типами перьев) можно будет приобрести отдельно за 9990 руб.

Конкурс цифрового творчества GoPaint 2025 для владельцев планшетов Huawei пройдёт с 14 октября по 31 декабря 2025 года. Тема этого года — «Сказка» — вдохновляет на создание магических миров с помощью современных цифровых технологий. Участники могут проявить себя в следующих категориях: научная фантастика, повествовательное искусство, цифровая акварель и чернила, ультрасовременные картины, а также в новом направлении — анимация.

Победителей ожидают следующие призы: планшет Huawei MatePad Pro 13,2” 2025, планшет Huawei MatePad 12 Х 2025, смарт-часы Huawei Watch Fit 4, наушники Huawei FreeBuds 7i.

Источник:

Теги: мтс, huawei, планшет, россия
