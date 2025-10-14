Ошибка в Google Play Services вызвала хаос в новых Pixel 10 — приложения «падают»

Некоторые владельцы смартфонов Google Pixel 10 сообщили о неожиданных сбоях приложений, возникающих в последние дни. Как сообщает 9to5Google, приложения завершают работу хаотично, без привязки к конкретному типу программного обеспечения или сценарию использования.

Источником проблемы, как установил Артём Руссаковский, основатель ресурса APKMirror, стал компонент Google Play Services. При этом пользователи на Reddit подтвердили, что откат обновлений Google Play Services на устройстве с октябрьским системным обновлением устраняет сбои. Однако это временное решение имеет существенный недостаток из-за того, что вместе с откатом обновлений происходит автоматический выход из аккаунта Google, что особенно неудобно для тех, кто использует встроенный менеджер паролей или привязку к двухфакторной аутентификации без резервного устройства.

На момент публикации Google официально не подтвердила наличие проблемы, однако, по словам Руссаковского, сотрудники компании сообщили ему, что инцидент классифицирован как высокоприоритетный и над исправлением работают сразу несколько команд.

Напомним, Google Play Services — это ключевой системный компонент, обеспечивающий работу множества функций Android, включая авторизацию, push-уведомления и интеграцию с сервисами Google. Его сбой напрямую влияет на стабильность сторонних и системных приложений.