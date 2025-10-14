Сегодня 14 октября 2025
Ошибка в Google Play Services вызвала ха...
Новости Hardware
Ошибка в Google Play Services вызвала хаос в новых Pixel 10 — приложения «падают»

Некоторые владельцы смартфонов Google Pixel 10 сообщили о неожиданных сбоях приложений, возникающих в последние дни. Как сообщает 9to5Google, приложения завершают работу хаотично, без привязки к конкретному типу программного обеспечения или сценарию использования.

Источник изображения: Samuel Angor/Unsplash

Источник изображения: Samuel Angor/Unsplash

Источником проблемы, как установил Артём Руссаковский, основатель ресурса APKMirror, стал компонент Google Play Services. При этом пользователи на Reddit подтвердили, что откат обновлений Google Play Services на устройстве с октябрьским системным обновлением устраняет сбои. Однако это временное решение имеет существенный недостаток из-за того, что вместе с откатом обновлений происходит автоматический выход из аккаунта Google, что особенно неудобно для тех, кто использует встроенный менеджер паролей или привязку к двухфакторной аутентификации без резервного устройства.

На момент публикации Google официально не подтвердила наличие проблемы, однако, по словам Руссаковского, сотрудники компании сообщили ему, что инцидент классифицирован как высокоприоритетный и над исправлением работают сразу несколько команд.

Напомним, Google Play Services — это ключевой системный компонент, обеспечивающий работу множества функций Android, включая авторизацию, push-уведомления и интеграцию с сервисами Google. Его сбой напрямую влияет на стабильность сторонних и системных приложений.

Теги: google pixel 10, смартфоны, сбой
