Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink

Южнокорейская компания Samsung Electronics как разрабатывает процессоры для собственных нужд, так и выпускает полупроводниковые компоненты по заказу прочих разработчиков. По этой причине для Nvidia она стала очевидным партнёром в сфере интеграции компонентов с использованием фирменного интерфейса NVLink, встав в один ряд с Intel.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Если профильная сделка с Intel широко освещалась в прессе, то появление Samsung в рядах партнёров Nvidia на этом направлении удостоилось лишь записи в корпоративном блоге на отвлечённые темы. Как отмечается в материале Nvidia, контрактное подразделение Samsung Foundry становится партнёром компании по разработке и производству заказных полупроводниковых компонентов. По словам представителей Nvidia, это сотрудничество призвано удовлетворить растущий спрос на заказные CPU и XPU, спроектированные с учётом пожеланий конкретных клиентов.

В эти дни в Калифорнии проходит саммит OCP — участников инициативы Open Compute Project, которая подразумевает формирование инфраструктуры серверных систем с открытой архитектурой, позволяющей гибко расширять возможности аппаратного обеспечения за счёт компонентов разных поставщиков. Nvidia уже сотрудничает с Intel, Fujitsu и Qualcomm в сфере взаимной интеграции своих компонентов в рамках инициативы NVLink Fusion, а Samsung присоединится к тем партнёрам, которые помогают Nvidia создавать заказные компоненты. Marvell и MediaTek входят в их число, помимо прочих.

Как отмечает TechPowerUp, при создании заказных компонентов с поддержкой интерфейса NVLink компания Nvidia диктует партнёрам довольно жёсткие условия, которые не предусматривают создание ими полностью независимых решений. Nvidia не только сохраняет контроль над интеллектуальной собственностью в сфере аппаратного обеспечения, но и строго следит за применением программного. Для обращения к коммутаторам NVLink, например, от партнёров Nvidia требуется специальная лицензия.

Источники:

Теги: nvidia, nvlink, samsung, интерфейс
