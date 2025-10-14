Сегодня 14 октября 2025
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко

В производстве жёстких дисков существует два пути наращивания их ёмкости: повышение плотности записи на магнитную пластину как таковую, а также увеличение количества магнитных пластин в одном корпусе. Поскольку последний имеет ограниченные стандартами размеры, добиться этого не так просто, но Toshiba дала понять, что сможет разместить 12 пластин в одном устройстве — пока такого добиться никто не смог.

Источник изображения: Toshiba

Источник изображения: Toshiba

Соответствующие технологии производства таких накопителей уже прошли верификацию, как сообщает TechPowerUp со ссылкой на заявления Toshiba. Эта японская компания является самым мелким игроком рынка классических жёстких дисков, но продолжает внедрять новые технологии, которые способствуют увеличению объёма накопителей. Toshiba намерена наладить выпуск жёстких дисков объёмом 40 Тбайт на 12 пластинах для центров обработки данных в 2027 году, используя технологию магнитной записи с подогревом микроволнами (MAMR).

В настоящее время жёсткие диски в лучшем случае содержат в стандартном корпусе десять магнитных пластин, но Toshiba намерена увеличить их количество до 12 штук. Алюминиевые подложки должны при этом уступить место стеклянным — это якобы не только позволяет уменьшить габариты накопителя, но и повысить его надёжность, а также механическую стабильность в работе.

Toshiba также изучает возможность использования дисков с 12 пластинами в сочетании с новым поколением технологии HAMR, подразумевающей локальный подогрев магнитной пластины в месте записи. Технология создания дисков с 12 пластинами будет демонстрироваться Toshiba на этой неделе на мероприятии IDEMA Symposium в Японии.

Теги: hdd, toshiba, жёсткий диск, hamr, mamr
