Подразделение Microsoft AI, отвечающее за разработки в сфере искусственного интеллекта, анонсировало алгоритм MAI-Image-1 — первый ИИ-генератор изображений по текстовому описанию, полностью созданный внутри компании. Софтверный гигант, не так давно представивший свои первые ИИ-модели, назвал новый генератор изображений «следующим шагом на нашем пути».

Microsoft заявила, что собирала отзывы профессиональных создателей контента, чтобы избежать «повторяющихся или шаблонно-стилизованных результатов». Компания утверждает, что MAI-Image-1 «превосходно справляется» с созданием фотореалистичных изображений. Кроме того, алгоритм способен обрабатывать запросы и генерировать изображения быстрее, чем «более крупные и медленные модели». MAI-image-1 уже занял место в топ-10 рейтинга бенчмарка LMArena, пользователи которого могут сравнивать результаты работы разных нейросетей и выбирать лучшие из них.

Алгоритм MAI-Image-1 присоединился к списку других ИИ-продуктов Microsoft, таким как генератор голоса MAI-Voice-1 и чат-бот MAI-1-preview. Microsoft была одним из первых и крупнейших инвесторов OpenAI, но со временем отношения между компаниями стали всё более сложными. На этом фоне Microsoft начала использовать ИИ-модели Anthropic для обеспечения работоспособности некоторых функций на платформе Microsoft 365, а также делать существенные инвестиции в разработку собственных нейросетей.