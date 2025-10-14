Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки

Хардкорная метроидвания Hollow Knight: Silksong от разработчиков из независимой австралийской студии Team Cherry получила обещанное третье пострелизное обновление.

Как доложила Team Cherry на сайте сообщества Steam (там же можно найти полный список изменений), вышедший 14 октября апдейт обновил Hollow Knight: Silksong до версии 1.0.28891.

Патч принёс с собой обещанные улучшения работы контроллеров на ПК, включая поддержку DualSense Edge и активацию паузы в случае отключения геймпада. В будущих обновлениях готовят дополнительные исправления для джойстиков.

Кроме того, в 1.0.28891 слегка ослабили математически лучшее умение в игре — «Буйство нитей» (на высоких уровнях прокачки иглы), — немного усилили «Острожал» и «Поперечный стежок», а урон от «Ярости рун» скорректировали.

Помимо прочего, разработчики повысили шанс выпадения изящных булавок при выполнении одноимённого желания с 50 до 100 %, но одновременно увеличили и требуемое количество этих предметов для сбора.

Также версия 1.0.28891 включает исправление целого ряда багов вроде затягивания героини врагами за пределы игровой зоны, непреднамеренной возможности использования рывка с двойным прыжком и так далее.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Новый перевод на упрощённый китайский язык уже в работе (прошлый обернулся фиаско).