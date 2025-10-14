Сегодня 14 октября 2025
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки

Хардкорная метроидвания Hollow Knight: Silksong от разработчиков из независимой австралийской студии Team Cherry получила обещанное третье пострелизное обновление.

Источник изображения: Steam (ChrisMarlowe)

Как доложила Team Cherry на сайте сообщества Steam (там же можно найти полный список изменений), вышедший 14 октября апдейт обновил Hollow Knight: Silksong до версии 1.0.28891.

Патч принёс с собой обещанные улучшения работы контроллеров на ПК, включая поддержку DualSense Edge и активацию паузы в случае отключения геймпада. В будущих обновлениях готовят дополнительные исправления для джойстиков.

Источник изображения: Team Cherry

Кроме того, в 1.0.28891 слегка ослабили математически лучшее умение в игре — «Буйство нитей» (на высоких уровнях прокачки иглы), — немного усилили «Острожал» и «Поперечный стежок», а урон от «Ярости рун» скорректировали.

Помимо прочего, разработчики повысили шанс выпадения изящных булавок при выполнении одноимённого желания с 50 до 100 %, но одновременно увеличили и требуемое количество этих предметов для сбора.

Источник изображения: Team Cherry

Также версия 1.0.28891 включает исправление целого ряда багов вроде затягивания героини врагами за пределы игровой зоны, непреднамеренной возможности использования рывка с двойным прыжком и так далее.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Новый перевод на упрощённый китайский язык уже в работе (прошлый обернулся фиаско).

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
