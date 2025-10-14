Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ASML показала 20-летний рекорд выручки з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов

Следящие за новостями полупроводниковой отрасли обыватели в курсе, что нидерландская компания ASML является ведущим поставщиком литографических сканеров, которые применяются при производстве полупроводниковых компонентов. Сентябрь для этого производителя стал рекордным с точки зрения финансовых показателей за предыдущие 20 лет, и теперь от квартального отчёта ASML инвесторы ждут приятных откровений.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

За месяц с небольшим акции ASML уже выросли в цене на этих новостях на 45 %, поскольку от грядущего квартального отчёта компании инвесторы ожидают новых подтверждений доходности так называемого бума искусственного интеллекта, который втягивает на свою орбиту всё новых эмитентов. В сентябре ASML удалось стать крупнейшей публичной компанией Европы по величине капитализации.

Одним из важных вопросов, на которые инвесторы ожидают получить на этой неделе по итогам публикации квартального отчёта ASML, остаётся возможная корректировка прогноза по динамике выручки на следующий год в сторону повышения. Идея проста — инвесторы хотят понять, какая часть капитальных затрат на расширение производства чипов начнёт оседать на счетах ASML в следующем году. В июле руководство компании отказалось дать прогноз на 2026 год, сославшись на неопределённость, порождаемую торговыми противоречиями между США и КНР, а также ситуацией с таможенными пошлинами, ввести которые обещал американский президент. Позже он освободил от повышенных пошлин оборудование, ввозимое из ЕС в США с целью организации локального производства чипов.

Зато теперь на горизонте возникли возможные проблемы, порождаемые китайскими ограничениями на экспорт редкоземельных металлов. Последние используются при производстве источников лазерного излучения, необходимых для работы литографических сканеров ASML. Перебои в поставках такого сырья из Китая могут иметь негативные последствия для всей мировой полупроводниковой отрасли, не говоря уже о бизнесе ASML в отдельности. Кроме того, существуют опасения, что торопившиеся купить как можно больше оборудования из-за угрозы усиления санкций против них китайские производители чипов станут тратить меньше средств на его приобретение в дальнейшем.

С другой стороны, технологические успехи Intel и Samsung, которые являются крупными клиентами ASML, тоже не впечатляют отдельных аналитиков, а потому для этой нидерландской компании они вряд ли станут источниками роста выручки в ближайшие месяцы. Руководство ASML на этой неделе может и воздержаться от публикации прогноза по выручке на следующий год, поэтому инвесторы останутся в неведении ещё на какое-то время. Некоторые эксперты советуют переключиться с подорожавших акций ASML на ценные бумаги производителей оборудования, применяемого при нанесении химикатов на кремниевые пластины и их травлении. Их продукция тоже важна при производстве чипов, но традиционно они остаются в тени поставщиков литографических сканеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обострение между США и Китаем грозит серьёзным ударом по мировой индустрии чипов
Американские претензии к ASML из-за поставок оборудования в Китай обрушили акции компании
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов
Акции Broadcom взлетели в цене на 9 % после новостей о сделке с OpenAI
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко
Смартфоны с ИИ вернули рынок к росту: +2,6 % за третий квартал
Теги: asml, финансы, акции
asml, финансы, акции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Intel и AMD отметили год совместной работы  — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 11 мин.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 20 мин.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 30 мин.
Splinter Cell: Pandora Tomorrow спустя 20 лет вернулась на ПК — культовый стелс-экшен внезапно появился в Steam, EGS и Ubisoft Connect 56 мин.
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome 2 ч.
Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год 2 ч.
Надёжный инсайдер рассекретил дату выхода и цену Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2 2 ч.
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи 2 ч.
Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись 3 ч.
«Группа Астра» представила программно-определяемую систему хранения данных TROK 4 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов 37 мин.
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14 55 мин.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 2 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 2 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 2 ч.
В спутниковой связи не оказалось шифрования — любой может перехватывать сообщения, звонки и трафик 2 ч.
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа 2 ч.
Ключевая для NASA лаборатория потеряла 10 % сотрудников — их просто уволили 2 ч.
ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов 2 ч.
Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR 3 ч.