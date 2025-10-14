ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов

Следящие за новостями полупроводниковой отрасли обыватели в курсе, что нидерландская компания ASML является ведущим поставщиком литографических сканеров, которые применяются при производстве полупроводниковых компонентов. Сентябрь для этого производителя стал рекордным с точки зрения финансовых показателей за предыдущие 20 лет, и теперь от квартального отчёта ASML инвесторы ждут приятных откровений.

За месяц с небольшим акции ASML уже выросли в цене на этих новостях на 45 %, поскольку от грядущего квартального отчёта компании инвесторы ожидают новых подтверждений доходности так называемого бума искусственного интеллекта, который втягивает на свою орбиту всё новых эмитентов. В сентябре ASML удалось стать крупнейшей публичной компанией Европы по величине капитализации.

Одним из важных вопросов, на которые инвесторы ожидают получить на этой неделе по итогам публикации квартального отчёта ASML, остаётся возможная корректировка прогноза по динамике выручки на следующий год в сторону повышения. Идея проста — инвесторы хотят понять, какая часть капитальных затрат на расширение производства чипов начнёт оседать на счетах ASML в следующем году. В июле руководство компании отказалось дать прогноз на 2026 год, сославшись на неопределённость, порождаемую торговыми противоречиями между США и КНР, а также ситуацией с таможенными пошлинами, ввести которые обещал американский президент. Позже он освободил от повышенных пошлин оборудование, ввозимое из ЕС в США с целью организации локального производства чипов.

Зато теперь на горизонте возникли возможные проблемы, порождаемые китайскими ограничениями на экспорт редкоземельных металлов. Последние используются при производстве источников лазерного излучения, необходимых для работы литографических сканеров ASML. Перебои в поставках такого сырья из Китая могут иметь негативные последствия для всей мировой полупроводниковой отрасли, не говоря уже о бизнесе ASML в отдельности. Кроме того, существуют опасения, что торопившиеся купить как можно больше оборудования из-за угрозы усиления санкций против них китайские производители чипов станут тратить меньше средств на его приобретение в дальнейшем.

С другой стороны, технологические успехи Intel и Samsung, которые являются крупными клиентами ASML, тоже не впечатляют отдельных аналитиков, а потому для этой нидерландской компании они вряд ли станут источниками роста выручки в ближайшие месяцы. Руководство ASML на этой неделе может и воздержаться от публикации прогноза по выручке на следующий год, поэтому инвесторы останутся в неведении ещё на какое-то время. Некоторые эксперты советуют переключиться с подорожавших акций ASML на ценные бумаги производителей оборудования, применяемого при нанесении химикатов на кремниевые пластины и их травлении. Их продукция тоже важна при производстве чипов, но традиционно они остаются в тени поставщиков литографических сканеров.