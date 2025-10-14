Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей

Издательство Critical Reflex и разработчики из российской студии Trioskaz отчитались о новых успехах своего потустороннего хоррора про незваных гостей No, I’m not a Human и анонсировали крупное контентное обновление.

Напомним, за первые четыре дня с момента официального релиза суммарные продажи No, I’m not a Human по всему миру превысили 100 тыс. копий, однако успехи игры на этом не закончились.

Как стало известно, к настоящему моменту No, I’m not a Human разошлась в количестве уже 500 тыс. экземпляров. Разработчики «от всей души» поблагодарили игроков: «Этот момент навсегда останется в наших сердцах».

«Просто невероятно, как много людей сыграло в нашу игру, рисует тонны потрясающего фан-арта и обсуждает её онлайн. Яркий контраст очень человеческой связи и игры про изоляцию», — подметили авторы No, I’m not a Human.

Разработчики заверили, что не сидят сложа руки и активно трудятся над исправлением багов, внедрением востребованных геймплейных улучшений, коллекционными карточками Steam и упомянутым крупным контентным обновлением.

Будущий патч увидит свет к концу 2025 года и будет включать ещё 12 Гостей, основанных на поддержавших No, I’m not a Human в сервисе Patreon. О других нововведениях студия расскажет «раньше, чем вы думаете».

No, I’m not a Human вышла 15 сентября в Steam и заслужила более 9,7 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 87 %). Игра повествует о нашествии Гостей — практически неотличимых от человека смертельно опасных существ.