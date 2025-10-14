Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ

В Google Meet наконец-то появился фильтр макияжа на базе ИИ для пользователей, которые не хотят наносить настоящий макияж перед встречей. Этот новый инструмент поможет Google Meet конкурировать с другими приложениями для видеоконференций, такими как Microsoft Teams и Zoom, которые уже поддерживают функцию виртуального макияжа.

Google Meet предлагает 12 различных вариантов макияжа на выбор. Они доступны в меню «Внешний вид» в разделе «Ретушь портрета», который появился в 2023 году и предоставляет пользователям такие возможности, как выравнивание тона кожи, осветление под глазами и отбеливание век.

Google утверждает, что виртуальный макияж не зависит от движений пользователя на экране, что делает его более реалистичным. То есть, если пользователь сделает глоток кофе, фильтр останется на лице, а не переместится на кружку.

После нанесения виртуального макияжа Google Meet запомнит предпочтения пользователя и применит их на будущих встречах. По умолчанию виртуальный макияж будет отключён, но его можно активировать в любой момент — как до начала, так и во время видеозвонка.

Виртуальный макияж в Google Meet на базе искусственного интеллекта стал доступен с 8 октября в мобильных приложениях и веб-браузерах.