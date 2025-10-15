Благосостояние богатейших представителей технологической отрасли на этой неделе выросло на $60 млрд

Некоторая непредсказуемость действующего американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) создаёт нервозность на фондовом рынке, но при малейших улучшениях ситуации позволяет инвесторам неплохо заработать. Признаки прогресса во внешнеторговых переговорах США и Китая в начале этой недели увеличили совокупное благосостояние десяти крупнейших представителей технологической отрасли на $60 млрд.

Как отмечает Benzinga со ссылкой на данные списка богатейших людей мира по версии Bloomberg, в понедельник Илон Маск (Elon Musk) стал богаче на $16 млрд, его личное благосостояние этим источником теперь оценивается в $453 млрд. Попавший в струю ИИ-сделок сооснователь Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) увеличил своё благосостояние на чуть меньшую сумму $15,6 млрд. Основатель Dell Technologies Майкл Делл стал богаче на $6,58 млрд. Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) каждый обогатились почти на $5 млрд. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) прибавил в этом списке $4,43 млрд к своему благосостоянию.

Личное благосостояние генерального директора и основателя Meta✴ Platforms Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) выросло на $3,38 млрд, а сооснователь Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) стал богаче на $2,65 млрд. Бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) прибавил к своему состоянию $886 млн. Девять из десяти богатейших людей мира по версии Bloomberg являются руководителями компаний технологического сектора или были ими ранее. Единственным представителем прочих отраслей экономики является французский магнат Бернар Арно (Bernard Arnault), специализирующийся на продаже модных аксессуаров и предметов роскоши.

Оптимизма инвесторам в начале этой неделе прибавили заявления президента Трампа, сделанные после собственных угроз резко увеличить таможенные пошлины на китайские товары в ответ на усиление контроля КНР за экспортом редкоземельных минералов. «Не беспокойтесь о Китае, с ним всё будет хорошо», — буквально сообщил Дональд Трамп, подчеркнув, что с «глубокоуважаемый президент Си просто пережил сложный момент».

В понедельник американские биржевые индексы выросли на величину от 1,29 до 2,18 %. Акции ряда технологических компаний, которые так или иначе получают выгоду от бума систем искусственного интеллекта, выросли в цене ещё сильнее, поэтому их основатели условно стали богаче. Даже многострадальная Tesla не осталась в стороне от тенденции, поскольку новости о росте объёмов производства на китайском предприятии придали инвесторам уверенности в будущем этой компании Илона Маска.

Некоторые эксперты стали всё чаще выражать озабоченность высокими темпами роста котировок в сегменте ИИ и смежных отраслях. По их мнению, в США теперь формируются «две экономики», одна из которых связана с ИИ, а вторая далека от этой темы, а потому может сильно страдать от нехватки средств. В то же время, китайская экономика всё меньше зависит от американского рынка, а потому даже усиление санкций со стороны США не сможет оказать на неё былого разрушительного влияния. В то же время, в американской экономике появляются определённые риски.