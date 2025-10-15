Сегодня 15 октября 2025
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе

Базирующаяся в Северной Каролине дочерняя компания Honda Aircraft выпускает бизнес-джеты, с недавних пор она пытается адаптировать их реактивные двигатели к использованию топлива из возобновляемых источников. Недавно в США состоялся испытательный полёт, который позволил двухмоторному HondaJet Elite обойтись топливом исключительно из возобновляемых источников.

Источник изображения: Honda Aircraft

Источник изображения: Honda Aircraft

Ранее, как поясняет Nikkei Asian Review, эксперименты Honda Aircraft ограничивали долю топлива из возобновляемых источников отметкой в 50 % по составу смеси. Совместно с GE Aerospace она разрабатывает авиационные двигатели, способные питаться топливом из возобновляемых источников. Их испытания состоялись ещё в 2022 году с применением топлива исключительно из таких источников, но до лётных испытаний дело дошло только в этом году.

Максимальная взлётная масса бизнес-джетов Honda ограничена 5670 кг. В конкретном эксперименте использовалось топливо на основе смеси жиров животного и растительного происхождения. На данный момент это самый распространённый по составу тип возобновляемого авиационного топлива. Авиационными регуляторами сейчас допускается регулярное использование топлива, лишь на 50 % определяемого возобновляемыми источниками. Увеличение этой доли потребует дополнительной сертификации. Переход на такие виды топлива призван снизить углеродные выбросы как при эксплуатации авиационной техники, так и при изготовлении самого топлива. Международная организация гражданской авиации намерена сделать использование топлива из возобновляемых источников энергии обязательным для всех стран-участниц с 2027 года. При этом о полном отказе от традиционного топлива пока говорить рано. Японские авиакомпании, например, собираются довести долю топлива из возобновляемых источников до 10 % лишь к 2030 году.

Источник:

