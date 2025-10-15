Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе

Базирующаяся в Северной Каролине дочерняя компания Honda Aircraft выпускает бизнес-джеты, с недавних пор она пытается адаптировать их реактивные двигатели к использованию топлива из возобновляемых источников. Недавно в США состоялся испытательный полёт, который позволил двухмоторному HondaJet Elite обойтись топливом исключительно из возобновляемых источников.

Ранее, как поясняет Nikkei Asian Review, эксперименты Honda Aircraft ограничивали долю топлива из возобновляемых источников отметкой в 50 % по составу смеси. Совместно с GE Aerospace она разрабатывает авиационные двигатели, способные питаться топливом из возобновляемых источников. Их испытания состоялись ещё в 2022 году с применением топлива исключительно из таких источников, но до лётных испытаний дело дошло только в этом году.

Максимальная взлётная масса бизнес-джетов Honda ограничена 5670 кг. В конкретном эксперименте использовалось топливо на основе смеси жиров животного и растительного происхождения. На данный момент это самый распространённый по составу тип возобновляемого авиационного топлива. Авиационными регуляторами сейчас допускается регулярное использование топлива, лишь на 50 % определяемого возобновляемыми источниками. Увеличение этой доли потребует дополнительной сертификации. Переход на такие виды топлива призван снизить углеродные выбросы как при эксплуатации авиационной техники, так и при изготовлении самого топлива. Международная организация гражданской авиации намерена сделать использование топлива из возобновляемых источников энергии обязательным для всех стран-участниц с 2027 года. При этом о полном отказе от традиционного топлива пока говорить рано. Японские авиакомпании, например, собираются довести долю топлива из возобновляемых источников до 10 % лишь к 2030 году.