ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми

OpenAI вскоре разрешит подтвердившим свой возраст совершеннолетним пользователям ChatGPT вести с чат-ботом с искусственным интеллектом переписку деликатного характера. Об этом рассказал глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) — нововведение дебютирует в декабре, когда заработают механизмы возрастных ограничений.

По мере развёртывания средств возрастных ограничений компания OpenAI, которая руководствуется принципом «относиться ко взрослым пользователям как ко взрослым», откроет части аудитории доступ к инструментам деликатного, в том числе интимного характера, сообщил Альтман. Незадолго до этого OpenAI намекнула, что с развёртыванием средств проверки возраста и контроля разработчики получат возможность создавать предназначенные для взрослых варианты ChatGPT. Ранее проекты подобного характера реализовала компания xAI Илона Маска (Elon Musk) в приложении Grok.

OpenAI также намеревается выпустить дополнительную версию ChatGPT, которая будет «вести себя похоже на то, что нравилось людям в 4o». Это хорошая новость для постоянных пользователей приложения, которые в штыки восприняли дебют GPT-5 — всего через день компания вернула части пользователей GPT-4o, которая была приятнее в общении. Этот эффект возник неспроста, признался Сэм Альтман — OpenAI сделала ChatGPT «весьма строгим, чтобы продемонстрировать, как компания уделяет внимание вопросам психического здоровья». Но в результате этих изменений чат-бот оказался «менее полезным/привлекательным для многих пользователей, которые не испытывают проблем с психическим здоровьем». Поэтому стало важным дополнить сервис средствами, которые «эффективнее определяют» состояние психического расстройства у пользователей.

Ещё одно нововведение — появление совета по вопросам «благополучия и ИИ», который поможет OpenAI реагировать на «сложные или деликатные» инциденты. В него вошли восемь исследователей и экспертов, изучающих влияние новых технологий и ИИ на психическое здоровье. «Теперь, когда нам удалось смягчить острые проблемы с психическим здоровьем, когда мы обзавелись новыми инструментами, мы сможем с минимальным риском ослабить большинство ограничений», — отметил Сэм Альтман.