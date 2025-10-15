Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT научится вести разговоры для взр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми

OpenAI вскоре разрешит подтвердившим свой возраст совершеннолетним пользователям ChatGPT вести с чат-ботом с искусственным интеллектом переписку деликатного характера. Об этом рассказал глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) — нововведение дебютирует в декабре, когда заработают механизмы возрастных ограничений.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

По мере развёртывания средств возрастных ограничений компания OpenAI, которая руководствуется принципом «относиться ко взрослым пользователям как ко взрослым», откроет части аудитории доступ к инструментам деликатного, в том числе интимного характера, сообщил Альтман. Незадолго до этого OpenAI намекнула, что с развёртыванием средств проверки возраста и контроля разработчики получат возможность создавать предназначенные для взрослых варианты ChatGPT. Ранее проекты подобного характера реализовала компания xAI Илона Маска (Elon Musk) в приложении Grok.

OpenAI также намеревается выпустить дополнительную версию ChatGPT, которая будет «вести себя похоже на то, что нравилось людям в 4o». Это хорошая новость для постоянных пользователей приложения, которые в штыки восприняли дебют GPT-5 — всего через день компания вернула части пользователей GPT-4o, которая была приятнее в общении. Этот эффект возник неспроста, признался Сэм Альтман — OpenAI сделала ChatGPT «весьма строгим, чтобы продемонстрировать, как компания уделяет внимание вопросам психического здоровья». Но в результате этих изменений чат-бот оказался «менее полезным/привлекательным для многих пользователей, которые не испытывают проблем с психическим здоровьем». Поэтому стало важным дополнить сервис средствами, которые «эффективнее определяют» состояние психического расстройства у пользователей.

Ещё одно нововведение — появление совета по вопросам «благополучия и ИИ», который поможет OpenAI реагировать на «сложные или деликатные» инциденты. В него вошли восемь исследователей и экспертов, изучающих влияние новых технологий и ИИ на психическое здоровье. «Теперь, когда нам удалось смягчить острые проблемы с психическим здоровьем, когда мы обзавелись новыми инструментами, мы сможем с минимальным риском ослабить большинство ограничений», — отметил Сэм Альтман.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI растёт быстрее всех — но теперь никто не понимает, кому она принадлежит
OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome
Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год
Теги: openai, chatgpt, ии
openai, chatgpt, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 12 мин.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 42 мин.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 55 мин.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 57 мин.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 3 ч.
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 12 ч.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 14 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 15 ч.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 15 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 15 ч.
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике 14 мин.
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность 38 мин.
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе 2 ч.
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери 2 ч.
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем 2 ч.
Intel представила GPU-ускоритель Crescent Island для ИИ-инференса 3 ч.
Brookfield потратит до $5 млрд на поддержку внедрения твердооксидных топливных элементов Bloom Energy в ИИ ЦОД 4 ч.
После резких заявлений США и Китай смягчают риторику, чтобы не разжечь торговую войну 4 ч.
«Не беспокойтесь о Китае»: IT-миллиардеры на этой неделе стали богаче на $60 млрд — лидирует Илон Маск 5 ч.
BYD начнёт собирать новые устройства Apple во Вьетнаме — от камер до домашнего робота 7 ч.