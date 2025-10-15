Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Верховный суд поставил точку в деле моск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple

Верховный суд России оставил в силе судебные акты, подтверждающие законность решения Роспатента об аннулировании патента московского изобретателя Арташеса Икономова на «мобильный телефон с экстренной связью». Этот патент стал причиной, по которой изобретатель уже длительное время судится с российским подразделением Apple.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Из материалов дела следует, что судья Владимир Попов изучил кассационную жалобу Икономова и не нашёл оснований для пересмотра решения Судебной коллегии по экономическим спорам. Напомним, в июне прошлого года патент Икономова аннулировала палата по патентным спорам по требованию «Эппл Рус», являющегося российским юрлицом Apple. Члены палаты приняли такое решение «с учётом истечения срока действия патента», который был действителен с 2013 года по конец 2023 года.

В ходе рассмотрения дела адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представлявшие интересы Apple, настаивали на отсутствии у полезной модели Икономова признаков новизны и соответствия условиям промышленной применимости. В дополнение к этому Ермолина указывала на недобросовестное поведение изобретателя и называла его «патентным троллем». Она заявила, что имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и другим.

Сама модель Икономова представляет собой смартфон с модулями для отправки сообщений, в том числе голосовых, в экстренные службы при чрезвычайных ситуациях. Отправка сообщений с добавлением к ним координат пользователя в автоматическом режиме доступна даже в случаях, когда не работает SIM-карта или баланс отрицателен. Ранее Роспатент согласился с доводами «Эппл Рус» о том, что аналогичные признаки уже были заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше, чем был оформлен патент Икономова.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT
Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей
После резких заявлений США и Китай смягчают риторику, чтобы не разжечь торговую войну
«Не беспокойтесь о Китае»: IT-миллиардеры на этой неделе стали богаче на $60 млрд — лидирует Илон Маск
Прототипы флагманского внедорожника Xiaomi YU9 замечены на тестах в высокогорной местности
Теги: патентный спор, apple, судебное разбирательство
патентный спор, apple, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 2 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 2 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 2 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 3 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 4 ч.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 5 ч.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 5 ч.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 5 ч.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 7 ч.
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10 7 ч.
Frore представила водоблоки LiquidJet с 3D-охлаждением — они справятся с чипами до 4400 Вт 4 мин.
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае 14 мин.
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона 24 мин.
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали 30 мин.
Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple 34 мин.
МВФ: мир уже прошёл половину пути до лопнувшего ИИ-пузыря и нового финансового кризиса 40 мин.
Первая гарнитура на Android XR дебютирует на следующей неделе — Samsung представит Project Moohan 2 ч.
Broadcom представила первые в мире 800GbE-адаптеры Thor Ultra с поддержкой Ultra Ethernet для масштабных ИИ-кластеров 2 ч.
Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд 2 ч.
«Пьяные матросы с долговыми расписками»: как OpenAI ищет $1 трлн, не предлагая ничего взамен 3 ч.