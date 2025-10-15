Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple

Верховный суд России оставил в силе судебные акты, подтверждающие законность решения Роспатента об аннулировании патента московского изобретателя Арташеса Икономова на «мобильный телефон с экстренной связью». Этот патент стал причиной, по которой изобретатель уже длительное время судится с российским подразделением Apple.

Из материалов дела следует, что судья Владимир Попов изучил кассационную жалобу Икономова и не нашёл оснований для пересмотра решения Судебной коллегии по экономическим спорам. Напомним, в июне прошлого года патент Икономова аннулировала палата по патентным спорам по требованию «Эппл Рус», являющегося российским юрлицом Apple. Члены палаты приняли такое решение «с учётом истечения срока действия патента», который был действителен с 2013 года по конец 2023 года.

В ходе рассмотрения дела адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представлявшие интересы Apple, настаивали на отсутствии у полезной модели Икономова признаков новизны и соответствия условиям промышленной применимости. В дополнение к этому Ермолина указывала на недобросовестное поведение изобретателя и называла его «патентным троллем». Она заявила, что имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и другим.

Сама модель Икономова представляет собой смартфон с модулями для отправки сообщений, в том числе голосовых, в экстренные службы при чрезвычайных ситуациях. Отправка сообщений с добавлением к ним координат пользователя в автоматическом режиме доступна даже в случаях, когда не работает SIM-карта или баланс отрицателен. Ранее Роспатент согласился с доводами «Эппл Рус» о том, что аналогичные признаки уже были заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше, чем был оформлен патент Икономова.