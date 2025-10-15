Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию мультиплеера легендарного шутера Doom от id Software.

Более чем за 30 лет Doom запускали даже на электронном тесте на беременность, поэтому простым портом фанатов уже не удивить. В Dos.Zone Team же настаивают, что релиз знаменует «новую эру браузерного ретрогейминга».

Игра работает по заложенному в JS-DOS — API для запуска в браузере игр с DOS и Windows 9x — протоколу IPX (привет из 90-х), что позволяет ей функционировать поверх стека WebRTC (технология коммуникации по сети в реальном времени).

По словам представителя Dos.Zone Team Никиты Аксёнова (он же Carter54), команда сделала «мост между DOS-мультиплеером и современными технологиями», а не очередной порт Doom.

«Это открывает нам возможность сделать кучу классных мультиплеерных игр прямо в браузере, чем мы и займёмся в ближайшее время. Doom — это наш первопроходец и обкатка технологии», — подчеркнул Аксёнов.

Браузерный мультиплеер Doom от Dos.Zone Team предлагает три эпизода для кооперативного прохождения, 26 арен для режима Deathmatch («Каждый за себя») и возможность создать собственный сервер.

Поиграть в браузерный мультиплеер оригинальной Doom можно на сайте Dos.Zone. Помимо прочего, в «сетевом хабе» портала доступны веб-версии Half-Life: Deathmatch, Quake II и Quake III Arena.