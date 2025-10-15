Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузерные игры Не просто порт, а «новая эра браузерного...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию мультиплеера легендарного шутера Doom от id Software.

Источник изображения: Wadazine

Источник изображения: Wadazine

Более чем за 30 лет Doom запускали даже на электронном тесте на беременность, поэтому простым портом фанатов уже не удивить. В Dos.Zone Team же настаивают, что релиз знаменует «новую эру браузерного ретрогейминга».

Игра работает по заложенному в JS-DOS — API для запуска в браузере игр с DOS и Windows 9x — протоколу IPX (привет из 90-х), что позволяет ей функционировать поверх стека WebRTC (технология коммуникации по сети в реальном времени).

Кадр из внутреннего тестирования проекта (источник изображения: Carter54)

Кадр из внутреннего тестирования проекта (источник изображения: Carter54)

По словам представителя Dos.Zone Team Никиты Аксёнова (он же Carter54), команда сделала «мост между DOS-мультиплеером и современными технологиями», а не очередной порт Doom.

«Это открывает нам возможность сделать кучу классных мультиплеерных игр прямо в браузере, чем мы и займёмся в ближайшее время. Doom — это наш первопроходец и обкатка технологии», — подчеркнул Аксёнов.

Источник изображения: id Software

Источник изображения: id Software

Браузерный мультиплеер Doom от Dos.Zone Team предлагает три эпизода для кооперативного прохождения, 26 арен для режима Deathmatch («Каждый за себя») и возможность создать собственный сервер.

Поиграть в браузерный мультиплеер оригинальной Doom можно на сайте Dos.Zone. Помимо прочего, в «сетевом хабе» портала доступны веб-версии Half-Life: Deathmatch, Quake II и Quake III Arena.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права»
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры
Теги: doom, id software, шутер, dos.zone team, telegram
doom, id software, шутер, dos.zone team, telegram
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 2 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 2 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 2 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 3 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 4 ч.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 5 ч.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 5 ч.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 5 ч.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 7 ч.
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10 7 ч.
Frore представила водоблоки LiquidJet с 3D-охлаждением — они справятся с чипами до 4400 Вт 4 мин.
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае 14 мин.
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона 24 мин.
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали 30 мин.
Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple 34 мин.
МВФ: мир уже прошёл половину пути до лопнувшего ИИ-пузыря и нового финансового кризиса 40 мин.
Первая гарнитура на Android XR дебютирует на следующей неделе — Samsung представит Project Moohan 2 ч.
Broadcom представила первые в мире 800GbE-адаптеры Thor Ultra с поддержкой Ultra Ethernet для масштабных ИИ-кластеров 2 ч.
Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд 2 ч.
«Пьяные матросы с долговыми расписками»: как OpenAI ищет $1 трлн, не предлагая ничего взамен 3 ч.