Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows

Microsoft намекнула, что завтра, 16 октября, сделает какое-то важное связанное с Windows объявление, и это будет связано с тем, как люди используют операционную систему и как с ней взаимодействуют.

«Ваши руки обретут покой. Пора дать пальцам отдых... в четверг грядёт нечто важное», — гласит сообщение, опубликованное на официальной странице Windows в соцсети X. Других намёков в компании не дали. В течение последних недель Microsoft неоднократно возвращалась к вопросу о том, что основным способом управления Windows станет голосовое.

«Вы сможете разговаривать со своим компьютером, когда пишете, рисуете или общаетесь с другим человеком. Компьютер должен семантически понимать ваше намерение с ним взаимодействовать», — заявил ранее глава подразделение Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri). «Компьютер сможет видеть, что видим мы, слышать, что слышим мы, и мы сможем общаться с ним и просить выполнять гораздо более сложные задачи», — отметил вице-президент Microsoft по корпоративным вопросам и вопросам безопасности Дэвид Уэстон (David Weston).

Вероятно, голосовой интерфейс станет одним из основных средств управления компьютером наряду с клавиатурой, мышью и сенсорным экраном. Едва ли компания готова представить Windows 12, но и актуальная редакция ОС указывает, в каком направлении в ближайшие годы будут развиваться компьютерные технологии — Microsoft развивает управление ПК при помощи команд естественным языком и агентов с искусственным интеллектом.