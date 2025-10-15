Сегодня 15 октября 2025
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft

Илон Маск (Elon Musk), возглавляющий компании Tesla, SpaceX, сервис X и стартап xAI, сообщил некоторые подробности о проекте Macrohard, который может стать прямым конкурентом Microsoft.

Источник изображения: X

Компания Macrohard была зарегистрирована Маском в августе текущего года, а за несколько недель до этого в Патентном бюро США был зарегистрирован одноимённый товарный знак.

«Проект @xAI Macrohard окажет огромное влияние в огромных масштабах», — сообщил Маск в соцсети X, добавив, что цель заключается в том, чтобы создать компанию, которая «сможет заниматься всем, кроме непосредственного производства физических объектов, но сможет делать это косвенно, подобно тому, как другие организации производят для Apple собственные продукты».

Такое позиционирование новой компании свидетельствует о комплексном вызове компании Microsoft на уровне платформы, а не о каком-то одном приложении или сервисе. Согласно описанию Маска, xAI будет определять операционную систему, референсные проекты и требования к продукту, в то время как разработка устройств будет передана на аутсорсинг третьей стороне, подобно бизнес-модели Apple. Также рассматривается вариант лицензирования, аналогично Windows, при котором OEM-партнёры смогут использовать ПО Macrohard/xAI для создания более широкой экосистемы мультибрендовых устройств.

В связи с этим следует ожидать выхода базовой операционной системы, адаптированной для агентов и сервисов искусственного интеллекта. По словам Маска, агенты xAI предназначены для написания и постоянного совершенствования ПО промышленного уровня, включая игры, для чего будут использоваться значительные вычислительные мощности, в том числе действующий кластер Colossus 1 и строящийся Colossus 2.

Ближайшие цели xAI включают выпуск до конца 2026 года «отличной игры, созданной с помощью ИИ». Создание платформы подразумевает выпуск собственных инструментов и комплектов разработчика в будущем. Судя по опубликованным вакансиям, в проекте также участвует небольшая команда специалистов «на стороне», хотя основная нагрузка лежит на сотрудниках и инфраструктуре xAI.

Теги: xai, илон маск, ии, ии-агент
