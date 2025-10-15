Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из испанской студии Daloar опубликовали геймплейный трейлер The Occultist — мрачного психологического хоррора, действие которого происходит на переполненном призраками острове.

По сюжету The Occultist исследователь паранормальных явлений Алан Ребелс вынужден отправиться на таинственный остров Годстоун, служивший ранее пристанищем для адептов жуткой секты. Протагонист пытается раскрыть тайну исчезновения своего отца, который родился и провёл там всё своё детство.

В распоряжении героя на Годстоуне — лишь «таинственный маятник неизвестного происхождения». Прибыв на место, Алан понимает, что живых людей он не увидит: игроков встретят одни туманные улицы, сводящие с ума постройки и наполняющие их зловещие души.

В представленном трейлере протагонист прогуливается по атмосферным локациям (церковь, парк развлечений, многоэтажный особняк), решает головоломки с использованием маятника и подручных предметов, а также вступает в контакт с призраками.

The Occultist поступит в продажу в 2026 году для ПК (Steam), Playstation 5, Xbox Series X и S. Игра получит текстовый перевод на русский язык.