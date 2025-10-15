Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Дом с призраками, зубодробительные голов...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из испанской студии Daloar опубликовали геймплейный трейлер The Occultist — мрачного психологического хоррора, действие которого происходит на переполненном призраками острове.

Источник изображения: Daedalic Entertainment

Источник изображения: Daedalic Entertainment

По сюжету The Occultist исследователь паранормальных явлений Алан Ребелс вынужден отправиться на таинственный остров Годстоун, служивший ранее пристанищем для адептов жуткой секты. Протагонист пытается раскрыть тайну исчезновения своего отца, который родился и провёл там всё своё детство.

В распоряжении героя на Годстоуне — лишь «таинственный маятник неизвестного происхождения». Прибыв на место, Алан понимает, что живых людей он не увидит: игроков встретят одни туманные улицы, сводящие с ума постройки и наполняющие их зловещие души.

В представленном трейлере протагонист прогуливается по атмосферным локациям (церковь, парк развлечений, многоэтажный особняк), решает головоломки с использованием маятника и подручных предметов, а также вступает в контакт с призраками.

The Occultist поступит в продажу в 2026 году для ПК (Steam), Playstation 5, Xbox Series X и S. Игра получит текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Pathologic 3 — в 2025 году игра всё-таки не выйдет
Лавкрафтианский хоррор-шутер Beneath не заставит себя долго ждать — новый трейлер, дата выхода и демоверсия в Steam
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс
Теги: the occultist, daedalic entertainment, daloar, хоррор
the occultist, daedalic entertainment, daloar, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist 22 мин.
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер 2 ч.
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State 2 ч.
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение 3 ч.
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс 4 ч.
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 4 ч.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 5 ч.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 5 ч.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 6 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 6 ч.
Honor представила самый мощный Android-планшет — 13,3-дюймовый MagicPad 3 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 16 мин.
Honor показала концепт Robot Phone — смартфон с «живой» камерой на механической руке 28 мин.
Дроны вдохнули водород и удвоили время полёта — в США испытали беспилотник на топливных ячейках 2 ч.
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу 2 ч.
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов 2 ч.
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E 2 ч.
Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами 3 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 4 ч.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 4 ч.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 4 ч.