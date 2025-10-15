Google упростила восстановление аккаунта — теперь в этом могут помочь друзья и родственники

Компания Google анонсировала новые функции и инструменты для обеспечения конфиденциальности пользователей, а также для восстановления учётных записей пользователей в случае утери или взлома устройства.

Компания добавила в средства восстановления доступа к аккаунту функцию «Контакты для восстановления». Она позволяет добавлять доверенных друзей или членов семьи в качестве контактов для подтверждения личности и восстановления доступа к учётной записи.

Если аккаунт пользователя оказался заблокирован из-за утери устройства или потери пароля, воспользоваться этой функцией можно во вкладке «Безопасность» на странице аккаунта Google. На устройство пользователя, выбранного в качестве контакта для восстановления, придёт сообщение о запросе восстановления вашего аккаунта. Подтвердить действие нужно в течение 15 минут. В настройки «Контакты для восстановления» можно добавить до 10 человек, и каждый должен будет одобрить ваш запрос на добавление в качестве одного из них. Для подтверждения личности можно использовать код доступа или графический ключ. Эта функция будет постепенно внедряться для пользователей по всему миру.

Google также добавила новый метод восстановления доступа к учётной записи — вход по номеру мобильного телефона. Инструмент автоматически идентифицирует все учётные записи, привязанные к указанному номеру.

Для владельцев смартфонов Pixel компания запустила встроенную защиту от мошеннических и спам-сообщений. Теперь функция обнаружения спам-ссылок в Google Сообщениях станет доступна всем пользователям. При нажатии на подозрительное сообщение приложение выдаст предупреждение и запретит посещение этой страницы.

Для более технически подкованных пользователей компания добавила функцию проверки ключей в приложении Google Сообщения. Она помогает идентифицировать собеседника и гарантирует сквозное шифрование и конфиденциальность переписки. Пользователи Android 10 и более поздних версий могут отсканировать QR-код контакта для подтверждения.