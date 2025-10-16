Сегодня 16 октября 2025
Arm считает, что перенос части вычислительной нагрузки ИИ из облака будет полезен для окружающей среды

На данном этапе развития вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта основная нагрузка сосредоточена в центрах обработки данных, которые потребляют энергию гигаваттами и выделяют немало тепла. Всё это увеличивает нагрузку на окружающую среду, и Arm считает, что перенос части вычислений за пределы облака позволит её снизить.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Своими соображениями на этот счёт генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) поделился в интервью CNBC на этой неделе. По его мнению, со временем значительное число сверхмощных центров обработки данных в долгосрочной перспективе будут слишком обременительны для мировой инфраструктуры и окружающей среды. По словам главы Arm, существуют два вектора развития отрасли: «Один — это снижение энергопотребления решений, размещаемых в облаке. Arm уже делает свой вклад на этом направлении. Но я думаю, что более специфичным будет решение о переносе ИИ-нагрузок из облака в локальные приложения».

История, по мнению главы Arm, уже не раз показывала, что человечество всегда приходит к гибридным моделям вычисления. Если обучение ИИ всегда будет происходить в облаке, по словам Хааса, то работа с инференсом может осуществляться локально, с использованием чипов, установленных в смартфонах, компьютерах и даже очках. Гибридный подход к распределению вычислительной нагрузки в сфере ИИ, по словам Хааса, позволит сэкономить средства на строительстве мощных центров обработки данных.

Архитектурами Arm для создания своих серверных компонентов пользуются многие крупные компании, включая Nvidia, Microsoft и Amazon. Первая из них настолько верила в потенциал Arm-совместимой платформы, что в 2020 году предприняла неудачную попытку покупки этой компании. На этой неделе Arm и Meta заявили о намерениях расширить своё сотрудничество в сфере создания вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта. По словам главы Arm, сотрудничество с Meta будет в основном сосредоточено вокруг центров обработки данных, но в более широком контексте оно коснётся программного обеспечения в сфере ИИ. Созданные Meta умные очки Ray-Ban Wayfarer, по заявлениям Хааса, сочетают использование технологии ИИ как в облаке, так и на локальных аппаратных ресурсах. По меньшей мере, взаимодействие с голосовым интерфейсом этих очков начинается локально с использованием чипов Arm, как дал понять Хаас.

arm, ии, облако, процессоры
