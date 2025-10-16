Сегодня 16 октября 2025
YouTube пережил глобальный сбой — плеер выводил ошибку воспроизведения

Минувшей ночью крупнейшая в мире видеоплатформа YouTube столкнулась с глобальным сбоем — она перестала работать по всему миру. Неполадки наблюдались как на сайте сервиса, так и в мобильных приложениях.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

При попытке просмотреть видео YouTube выводил пользователям сообщения вроде «Ошибка воспроизведения» и «Что-то пошло не так»; некоторые пользователи жаловались, что сайт стал работать медленнее или вообще перестал загружаться. Жалобы от пользователей поступали из США, Европы, Индии, Японии, Австралии и других регионов.

Источник изображения: x.com/TeamYouTube

16 октября в 3:06 мск на официальной странице YouTube в соцсети X появилось сообщение, что компании известно о факте глобального сбоя, и она работает над его устранением. В 3:34 компания сообщила, что сбой ликвидирован, и работоспособность YouTube была восстановлена. На странице поддержки администрация платформы добавила, что изучает причины неполадок.

В последний раз глобальный сбой YouTube наблюдался в марте 2024 года — тогда вместе с ним из строя вышли Discord и TikTok.

google, youtube, сбой
