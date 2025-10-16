В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты

Вдохновлённый Mass Effect нелинейный научно-фантастический ролевой экшен Exodus от основанной ветеранами BioWare студии Archetype Entertainment получил страницу в цифровых магазинах, новые подробности и скриншоты.

Как сообщил сооснователь Archetype Чад Робертсон (Chad Robertson) в новом ролике разработчиков с ответами на вопросы игроков, страница Exodus теперь доступна в Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и Xbox Store.

В 11-минутном видео (прикреплено ниже) Робертсон и глава разработки Exodus Крис Кинг (Chris King) обсудили источники вдохновения (Mass Effect, Horizon, Metroid), оружие, стелс, боевую систему, разнообразие врагов и побочные задания.

По сюжету Exodus люди покинули умирающую Землю и борются за выживание в Скоплении Центавра. Протагонист Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя (главного врага человечества).

Странники занимаются кражей реликтов — технологий Небожителей. Для агентов эти миссии длятся несколько дней, а для людей дома — десятилетия. Эффект замедления времени позволит оценить долгосрочные последствия принятых решений.

Новые скриншоты

Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, возможность собрать команду звёздных путешественников (которые и в бою помогут), ожесточённые битвы и систему отношений с персонажами. Поддержка русского языка не заявлена.

Релиз Exodus ожидается на PC, PS5, Xbox Series X и S. Официально сроки выхода разработчики не объявляли, но, судя по февральскому финансовому отчёту холдинга Hasbro (владеет Archetype), игра увидит свет в 2026 году.