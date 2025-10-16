Сегодня 16 октября 2025
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты

Вдохновлённый Mass Effect нелинейный научно-фантастический ролевой экшен Exodus от основанной ветеранами BioWare студии Archetype Entertainment получил страницу в цифровых магазинах, новые подробности и скриншоты.

Источник изображений: Archetype Entertainment

Как сообщил сооснователь Archetype Чад Робертсон (Chad Robertson) в новом ролике разработчиков с ответами на вопросы игроков, страница Exodus теперь доступна в Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и Xbox Store.

В 11-минутном видео (прикреплено ниже) Робертсон и глава разработки Exodus Крис Кинг (Chris King) обсудили источники вдохновения (Mass Effect, Horizon, Metroid), оружие, стелс, боевую систему, разнообразие врагов и побочные задания.

По сюжету Exodus люди покинули умирающую Землю и борются за выживание в Скоплении Центавра. Протагонист Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя (главного врага человечества).

Странники занимаются кражей реликтов — технологий Небожителей. Для агентов эти миссии длятся несколько дней, а для людей дома — десятилетия. Эффект замедления времени позволит оценить долгосрочные последствия принятых решений.

Новые скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, возможность собрать команду звёздных путешественников (которые и в бою помогут), ожесточённые битвы и систему отношений с персонажами. Поддержка русского языка не заявлена.

Релиз Exodus ожидается на PC, PS5, Xbox Series X и S. Официально сроки выхода разработчики не объявляли, но, судя по февральскому финансовому отчёту холдинга Hasbro (владеет Archetype), игра увидит свет в 2026 году.

