Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен HIROH Phone — обезгугленный ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999

Для тех, кто ценит конфиденциальность, появился смартфон HIROH Phone. Он работает под управлением e/OS — спецверсии Android без следящих за пользователями сервисов Google — и может похвастаться кнопкой экстренного отключения камеры, микрофона и беспроводной связи. Розничная цена устройства составит $999, но предварительный заказ можно оформить за $99.

Источник изображений: hiroh.io

Источник изображений: hiroh.io

Техасский производитель HIROH позиционирует себя как прямого конкурента Apple и Samsung и даже приводит на сайте таблицу сравнения своего смартфона с флагманским Galaxy S25 Plus. В отличие от «полноценной» Android здесь программной платформой выступает e/OS — та же, на которой работает Fairphone 6. Из неё удалены все сервисы и трекеры Google, вместо которых установлены альтернативы с открытым исходным кодом. Это значит, что смартфон не будет постоянно подключён к серверам поискового гиганта, и тот не станет создавать профиль пользователя на основе его привычек. Сохраняется привычный интерфейс Android, работают те же приложения, есть те же настройки и функции, но без привычного сбора данных.

Важным преимуществом является кнопка экстренного отключения камеры, микрофона и беспроводной связи: она гарантирует, что никакие приложения, системные процессы или вредоносные программы не смогут их включить без ведома пользователя.

HIROH Phone работает на чипе MediaTek Dimensity 8300, располагает 16 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 Гбайт, который можно дополнить картой памяти объёмом до 2 Тбайт. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 120 Гц; в наличии три камеры (108 Мп, 13 Мп и 2 Мп) на задней панели и 32-мегапиксельная фронтальная. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, имеется сканер отпечатков пальцев. Производитель подчёркивает, что HIROH Phone не собирает никаких данных, что выгодно отличает смартфон от продукции Apple и Samsung.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor показала концепт Robot Phone — смартфон с «живой» камерой на механической руке
Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360°
Теги: смартфон, конфиденциальность, google
смартфон, конфиденциальность, google
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер
YouTube пережил глобальный сбой — плеер выводил ошибку воспроизведения 11 мин.
Аркадный симулятор Metro Rivals: New York в духе NFS: Underground отправит игроков гоняться на поездах нью-йоркского метро 3 ч.
Главный конкурент OpenAI намерен утроить выручку в следующем году 7 ч.
Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком 12 ч.
Google упростила восстановление аккаунта — теперь в этом могут помочь друзья и родственники 13 ч.
Warhammer 40,000: Dark Heresy готовится к «альфе», а Rogue Trader скоро выйдет на Nintendo Switch 2 14 ч.
Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist 14 ч.
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс 17 ч.
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 18 ч.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 18 ч.
Представлено цифровое перо Logitech Muse для гарнитуры Apple Vision Pro за $130 22 мин.
Одноплатный компьютер Radxa Orion O6N обеспечивает ИИ-производительность до 45 TOPS 2 ч.
Microsoft, AWS и Google переносят производство серверов и ноутбуков за пределы Китая 3 ч.
Arm объяснила, как сделать ИИ менее вредным для планеты 3 ч.
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах 5 ч.
Рекомендации и другие алгоритмы Facebook и Instagram заработают на платформе Arm Neoverse 7 ч.
От мВт до МВт: Arm и Meta объявили о стратегическом партнёрство в области ИИ 11 ч.
Новая статья: Авторегрессионные ИИ-модели: лизоблюдство вместо силы 12 ч.
Microsoft арендует у Nscale ещё 116 тыс. ускорителей NVIDIA GB300 13 ч.
Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет 13 ч.