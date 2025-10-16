Для тех, кто ценит конфиденциальность, появился смартфон HIROH Phone. Он работает под управлением e/OS — спецверсии Android без следящих за пользователями сервисов Google — и может похвастаться кнопкой экстренного отключения камеры, микрофона и беспроводной связи. Розничная цена устройства составит $999, но предварительный заказ можно оформить за $99.

Техасский производитель HIROH позиционирует себя как прямого конкурента Apple и Samsung и даже приводит на сайте таблицу сравнения своего смартфона с флагманским Galaxy S25 Plus. В отличие от «полноценной» Android здесь программной платформой выступает e/OS — та же, на которой работает Fairphone 6. Из неё удалены все сервисы и трекеры Google, вместо которых установлены альтернативы с открытым исходным кодом. Это значит, что смартфон не будет постоянно подключён к серверам поискового гиганта, и тот не станет создавать профиль пользователя на основе его привычек. Сохраняется привычный интерфейс Android, работают те же приложения, есть те же настройки и функции, но без привычного сбора данных.

Важным преимуществом является кнопка экстренного отключения камеры, микрофона и беспроводной связи: она гарантирует, что никакие приложения, системные процессы или вредоносные программы не смогут их включить без ведома пользователя.

HIROH Phone работает на чипе MediaTek Dimensity 8300, располагает 16 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 Гбайт, который можно дополнить картой памяти объёмом до 2 Тбайт. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 120 Гц; в наличии три камеры (108 Мп, 13 Мп и 2 Мп) на задней панели и 32-мегапиксельная фронтальная. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, имеется сканер отпечатков пальцев. Производитель подчёркивает, что HIROH Phone не собирает никаких данных, что выгодно отличает смартфон от продукции Apple и Samsung.