Сегодня 16 октября 2025
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы

Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически взимать плату за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователи удалили из личного кабинета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Установленные новом законом правила распространяются на услуги, которые оказываются в рамках абонентских договоров через интернет — с использованием веб-сайта, информационной системы или какого-либо приложения. Закон обязывает исполнителей обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме. Ожидается, что эта мера предотвратит несанкционированное списание средств с банковских карт пользователей, которые решили отказаться от взаимодействия с тем или иным сервисом. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Документ был принят Госдумой в третьем чтении в конце прошлого месяца. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин ранее заявлял, что граждане часто жалуются на автоматическое продление подписок и списание денежных средств без уведомления, а также на сложности при отказе от той или иной услуги. Он также добавил, что компании объяснили происходящее отсутствием чёткого регулирования в данной сфере.

подписки, интернет-сервисы, регулирование, россия
