Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение «Интересно и не душно»: разработчики «Зе...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Интересно и не душно»: разработчики «Земского собора» рассказали, как улучшили стелс по сравнению со «Смутой»

Российская студия Cyberia Nova опубликовала новый дневник разработки приключенческого экшена «Земский собор» во вселенной исторического ролевого боевика «Смута». Выпуск посвящён обновлённой системе стелса.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

По словам гейм-дизайнера Евгения Агеева, скрытный геймплей в «Земском соборе» был значительно переработан: «Теперь это полноценная и гибкая система, которая даёт вам больше возможностей, а врагам — улучшенный интеллект».

В новой игре враги по умолчанию не знают о присутствии героя (в «Смуте» стелс «включался» после приседания), имеют поле зрения, радиус слуха и интуицию, могут заниматься повседневными делами и будить оглушённых союзников.

Управление при передвижении на корточках стало «намного отзывчивее», появилась возможность отвлечь противника камнем и прицельно бросить нож. Уровень издаваемого шума будет зависеть от типа поверхности и скорости перемещения.

«Теперь вы сами будете выбирать стиль прохождения [стелс-секций]. Хотите пройти уровень без убийств? Мы дадим вам эту возможность. Если успешно подкрадётесь к врагу, то сможете его оглушить», — заверил Агеев.

До боя дело теперь будет доходить только при заполнении шкалы подозрения у врагов

До боя дело теперь будет доходить только при заполнении шкалы подозрения у врагов

Команда переосмыслила подход к созданию стелс-уровней: теперь они проходят через несколько этапов проектирования. Стараются сделать так, чтобы игроку было «интересно и не душно», а за «сложностью ради сложности» не гонятся.

«Земский собор» выйдет 4 ноября в VK Play и достанется покупателям «Смуты» бесплатно. Обещают линейное приключение на 6–7 часов без ролевых элементов, «настоящую игру престолов», более живой и насыщенный мир.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Настоящая игра престолов»: разработчики «Смуты» рассказали, чего ждать от сюжета «Земского собора»
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт»
Переосмысление боевой системы, стелс и QTE: разработчики «Смуты» показали первый геймплейный трейлер «Земского собора»
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение»
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно»
Теги: земский собор, смута, cyberia nova, приключенческий экшен
земский собор, смута, cyberia nova, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Российское производство оптоволокна рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Postgres Professional вышла на рынок аналитических СУБД в России с продуктом Tengri Data 34 мин.
Meta снова переманила ключевого инженера Apple — он отвечал за развитие Siri и ИИ 46 мин.
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы 2 ч.
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты 2 ч.
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение» 2 ч.
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно» 2 ч.
Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — модель уровня Sonnet 4, но вдвое быстрее и втрое экономичнее 3 ч.
YouTube пережил глобальный сбой — плеер выводил ошибку воспроизведения 4 ч.
Аркадный симулятор Metro Rivals: New York в духе NFS: Underground отправит игроков гоняться на поездах нью-йоркского метро 6 ч.
Главный конкурент OpenAI намерен утроить выручку в следующем году 10 ч.
SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет 41 мин.
Samsung получит первый литограф ASML для техпроцессов тоньше 2 нм до конца текущего года 45 мин.
Унификация, стандартизация, совместимость: Google призвала создавать взаимозаменяемые компоненты для ИИ ЦОД 46 мин.
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999 2 ч.
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу 2 ч.
Honor представила беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ по цене $56 2 ч.
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18 3 ч.
Группа инвесторов, включающая NVIDIA, под руководством Macquarie Asset Management купит Aligned Data Centers за $40 млрд — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД 3 ч.
TSMC ускорит американский проект — 2-нм чипы «Made in USA» появятся раньше срока 3 ч.
Квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд 4 ч.