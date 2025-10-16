«Интересно и не душно»: разработчики «Земского собора» рассказали, как улучшили стелс по сравнению со «Смутой»

Российская студия Cyberia Nova опубликовала новый дневник разработки приключенческого экшена «Земский собор» во вселенной исторического ролевого боевика «Смута». Выпуск посвящён обновлённой системе стелса.

По словам гейм-дизайнера Евгения Агеева, скрытный геймплей в «Земском соборе» был значительно переработан: «Теперь это полноценная и гибкая система, которая даёт вам больше возможностей, а врагам — улучшенный интеллект».

В новой игре враги по умолчанию не знают о присутствии героя (в «Смуте» стелс «включался» после приседания), имеют поле зрения, радиус слуха и интуицию, могут заниматься повседневными делами и будить оглушённых союзников.

Управление при передвижении на корточках стало «намного отзывчивее», появилась возможность отвлечь противника камнем и прицельно бросить нож. Уровень издаваемого шума будет зависеть от типа поверхности и скорости перемещения.

«Теперь вы сами будете выбирать стиль прохождения [стелс-секций]. Хотите пройти уровень без убийств? Мы дадим вам эту возможность. Если успешно подкрадётесь к врагу, то сможете его оглушить», — заверил Агеев.

Команда переосмыслила подход к созданию стелс-уровней: теперь они проходят через несколько этапов проектирования. Стараются сделать так, чтобы игроку было «интересно и не душно», а за «сложностью ради сложности» не гонятся.

«Земский собор» выйдет 4 ноября в VK Play и достанется покупателям «Смуты» бесплатно. Обещают линейное приключение на 6–7 часов без ролевых элементов, «настоящую игру престолов», более живой и насыщенный мир.