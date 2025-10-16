Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации SpaceX рассказала о спутниках Starlink V...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет

14 октября 2025 года во время прямой трансляции 11-го лётного испытания космического корабля SpaceX Starship компания впервые представила новую версиию спутников Starlink для космической интернет-группировки. Спутники Starlink V3 почти в два раза больше Starlink V2 и в четыре раза тяжелее спутников Starlink V2 Mini, но зато они обеспечат скорость связи на уровне нескольких Гбит/с, что в разы больше, чем сегодня.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Нетрудно заметить, что на Starlink V3 установлена пара солнечных батарей большей длины. Центральная спутниковая платформа также стала крупнее и, вероятно, содержит усовершенствованные фазированные антенные решётки, что впервые позволит обеспечить гигабитную скорость спутникового интернета.

Возросшие габариты новой версии спутников подчёркивают важность для SpaceX довести до стадии эксплуатации многоразовый корабль Starship. Он станет единственным средством для развертывания спутников Starlink V3, поскольку габариты головной части ракеты Falcon 9 не позволяют массово выводить на орбиту спутники нового поколения. В более раннем нормативном документе компании указано, что масса каждого спутника V3 может достигать 2000 кг, тогда как современные оптимизированные модели V2 Mini весят приблизительно 575 кг.

Спутники V3 обещают не только обеспечить гигабитную скорость, но и значительно увеличить пропускную способность интернет-системы для обслуживания клиентов. В настоящее время SpaceX вынуждена взимать с пользователей в некоторых частях США дополнительную плату в размере $500 или даже $1000 за регистрацию в рамках «дополнительной оплаты по требованию» из-за чрезмерного числа подписчиков в отдельных регионах.

Скорость обмена данными с каждым спутником Starlink V3 составит 1 Тбит/с, что в десять раз больше, чем у моделей версии V2. Компания сообщила, что планирует запускать по 60 спутников версии V3 с каждым будущим стартом Starship. «Это более чем в 20 раз превышает ёмкость системы, добавляемую с каждым запуском V2 Mini на Falcon 9», — отметили в SpaceX в сети X.

Во время 11-го испытательного полёта космический корабль SpaceX Starship успешно развернул восемь массогабаритных макетов спутников Starlink V3. Пока неясно, когда компания начнёт запускать полноценные спутники новой версии, однако генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) ранее обещал, что это произойдёт в конце этого года или в начале 2026-го.

Тем не менее компании всё ещё требуется одобрение Федеральной комиссии по связи, прежде чем она сможет эксплуатировать спутники следующего поколения для расширенной группировки, которая будет насчитывать почти 30 000 аппаратов на орбите. SpaceX также сообщила, что пользователям Starlink потребуется перейти на новое оборудование, чтобы получить доступ к гигабитным скоростям. Отдельно можно представить «восторг» астрономов от появления в небе новых и более ярких источников помех для наблюдений — и это будет уже своя непростая история.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC
Спутниковая группировка Starlink теряет по спутнику в день — они сгорают в атмосфере или падают на Землю
AST SpaceMobile перехватила клиента у Starlink — компания обеспечит видеозвонки через спутник для Verizon
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали
В спутниковой связи не оказалось шифрования — любой может перехватывать сообщения, звонки и трафик
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутниковый интернет
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы 13 мин.
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты 37 мин.
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение» 45 мин.
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно» 46 мин.
Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — модель уровня Sonnet 4, но вдвое быстрее и втрое экономичнее 3 ч.
YouTube пережил глобальный сбой — плеер выводил ошибку воспроизведения 3 ч.
Аркадный симулятор Metro Rivals: New York в духе NFS: Underground отправит игроков гоняться на поездах нью-йоркского метро 5 ч.
Главный конкурент OpenAI намерен утроить выручку в следующем году 9 ч.
Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком 14 ч.
Google упростила восстановление аккаунта — теперь в этом могут помочь друзья и родственники 15 ч.
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999 50 мин.
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу 55 мин.
Honor представила беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ по цене $56 2 ч.
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18 2 ч.
Группа инвесторов, включающая NVIDIA, под руководством Macquarie Asset Management купит Aligned Data Centers за $40 млрд — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД 2 ч.
TSMC ускорит американский проект — 2-нм чипы «Made in USA» появятся раньше срока 2 ч.
Квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд 3 ч.
Учёные сделали экологичный аккумулятор на витамине B2 3 ч.
Представлено цифровое перо Logitech Muse для гарнитуры Apple Vision Pro за $130 3 ч.
Одноплатный компьютер Radxa Orion O6N обеспечивает ИИ-производительность до 45 TOPS 4 ч.