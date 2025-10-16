SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет

14 октября 2025 года во время прямой трансляции 11-го лётного испытания космического корабля SpaceX Starship компания впервые представила новую версиию спутников Starlink для космической интернет-группировки. Спутники Starlink V3 почти в два раза больше Starlink V2 и в четыре раза тяжелее спутников Starlink V2 Mini, но зато они обеспечат скорость связи на уровне нескольких Гбит/с, что в разы больше, чем сегодня.

Нетрудно заметить, что на Starlink V3 установлена пара солнечных батарей большей длины. Центральная спутниковая платформа также стала крупнее и, вероятно, содержит усовершенствованные фазированные антенные решётки, что впервые позволит обеспечить гигабитную скорость спутникового интернета.

Возросшие габариты новой версии спутников подчёркивают важность для SpaceX довести до стадии эксплуатации многоразовый корабль Starship. Он станет единственным средством для развертывания спутников Starlink V3, поскольку габариты головной части ракеты Falcon 9 не позволяют массово выводить на орбиту спутники нового поколения. В более раннем нормативном документе компании указано, что масса каждого спутника V3 может достигать 2000 кг, тогда как современные оптимизированные модели V2 Mini весят приблизительно 575 кг.

The larger V3 @Starlink satellites that will deploy from Starship will bring gigabit connectivity to users and are designed to add 60 Tera-bits-per-second of downlink capacity to the Starlink network.



That's more than 20 times the capacity added with every V2 Mini launch on… pic.twitter.com/N0Vl9psbm3 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Спутники V3 обещают не только обеспечить гигабитную скорость, но и значительно увеличить пропускную способность интернет-системы для обслуживания клиентов. В настоящее время SpaceX вынуждена взимать с пользователей в некоторых частях США дополнительную плату в размере $500 или даже $1000 за регистрацию в рамках «дополнительной оплаты по требованию» из-за чрезмерного числа подписчиков в отдельных регионах.

Скорость обмена данными с каждым спутником Starlink V3 составит 1 Тбит/с, что в десять раз больше, чем у моделей версии V2. Компания сообщила, что планирует запускать по 60 спутников версии V3 с каждым будущим стартом Starship. «Это более чем в 20 раз превышает ёмкость системы, добавляемую с каждым запуском V2 Mini на Falcon 9», — отметили в SpaceX в сети X.

Во время 11-го испытательного полёта космический корабль SpaceX Starship успешно развернул восемь массогабаритных макетов спутников Starlink V3. Пока неясно, когда компания начнёт запускать полноценные спутники новой версии, однако генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) ранее обещал, что это произойдёт в конце этого года или в начале 2026-го.

Тем не менее компании всё ещё требуется одобрение Федеральной комиссии по связи, прежде чем она сможет эксплуатировать спутники следующего поколения для расширенной группировки, которая будет насчитывать почти 30 000 аппаратов на орбите. SpaceX также сообщила, что пользователям Starlink потребуется перейти на новое оборудование, чтобы получить доступ к гигабитным скоростям. Отдельно можно представить «восторг» астрономов от появления в небе новых и более ярких источников помех для наблюдений — и это будет уже своя непростая история.