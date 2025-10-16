Honor представила сверхпрочные смарт-часы Watch 5 Pro с функцией измерения артериального давления

Компания Honor представила на мероприятии в Китае смарт-часы Watch 5 Pro, отличающиеся повышенной устойчивостью к ударам, падениям, а также неблагоприятным воздействиям внешней среды. На мероприятии также были представлены беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением наряду, планшет MagicPad 3 Pro и флагманские смартфоны Magic8 и Magic8 Pro.

Honor Watch 5 Pro оснащены корпусом из нержавеющей стали с круглым 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей, плотностью пикселей 310 PPI и максимальной яркостью 3000 кд/м2, обеспечивая чёткую видимость даже под прямыми лучами солнца. Комфортное использование для глаз подтверждает сертификация TÜV Rheinland.

С помощью системы датчиков LingTong умные часы отслеживают частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови, обеспечивая возможность замера ЭКГ, оповещение о пульсовой волне при фибрилляции предсердий и экстрасистолии, проведение скрининга риска внезапной сердечной недостаточности и оценку сердечно-сосудистых/цереброваскулярных рисков по методике, разработанной учёными под руководством профессора Гу Дунфэна (Gu Dongfeng).

Для любителей физической активности смарт-часы обеспечат ИИ-коучинг для бега и фитнеса, предложат персональные планы бега, основанные на уровне физической подготовки и целях, а также позволят отследить показатели, позволяющие определить эффективность тренировочного процесса.

Также Watch 5 Pro выступают в роли наручного ИИ-помощника с использованием голосового ИИ-ассистента Yoyo и ИИ-модели DeepSeek, предлагая настройку циферблата с помощью ИИ, запись голоса с транскрипцией, обновления и управление жестами для звонков, настройки будильника и воспроизведения музыки.

Honor Watch 5 Pro соответствуют по защите от влаги и пыли стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также обладают водонепроницаемостью 5 АТМ. Смарт-часы совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше.

Время автономной работы смарт-часов достигает 15 дней при использовании только Bluetooth и до 3 дней при использовании автономной eSIM-карты.

Цена Honor Watch 5 Pro с поддержкой Bluetooth равна 1599 юаней (около $224), версия Honor Watch 5 Pro с поддержкой eSIM стоит 1699 юаней (около $238). Устройство уже доступно для предзаказа, продажи начнутся 23 октября.