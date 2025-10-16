Сегодня 16 октября 2025
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже

За последний год в британском технологическом секторе число рабочих мест для молодых специалистов рухнуло на 46 %, и прогнозируется падение ещё на 53 %, сообщает The Register со ссылкой на статистику Института студенческого трудоустройства.

Источник изображения: RUT MIIT / unsplash.com

Источник изображения: RUT MIIT / unsplash.com

Виновником столь резких перемен на рынке труда оказался искусственный интеллект, который уже выполняет задачи базового уровня, которые ранее доверяли молодым специалистам, в том числе рутинные задачи по написанию кода и анализ данных. Компании всё ещё нуждаются в технических специалистах, но сейчас они берут на работу преимущественно опытных сотрудников и не занимаются обучением новичков. Объёмы найма выпускников сократились на 8 % в годовом исчислении — более сильной просадка этого показателя была только в 2020 году, когда он сократился на 12 %. Сейчас сильнее всего пострадали технологический и фармацевтический секторы.

Наиболее востребованными на рынке труда у молодых специалистов являются специальности, связанные с IT, цифровыми технологиями и ИИ — вакансии по данным направлениям есть у 46 % организаций. Примечательно, что участие ИИ в процессе найма специалистов остаётся не столь значительным, хотя средства автоматизации применяют более половины работодателей. ИИ чаще используется там, где тесты даются соискателям в игровой форме, но и здесь уровень его внедрения составляет лишь 15 %. ИИ уже заставил 79 % работодателей изменить процедуру найма — некоторые уже готовы к тому, что соискатели попытаются их обмануть и получить подсказки у чат-ботов, и только 15 % работодателей ни разу не выявили и не заподозрили соискателей в попытках обмануть их таким образом.

Эта тенденция создаёт порочный круг на рынке труда: выпускники не могут устроиться на первую должность, чтобы получить опыт работы по своей специальности — это значит, что уже в ближайшие пять лет сократится число специалистов среднего звена. Компании пытаются добиться краткосрочного повышения эффективности и платят за это долгосрочным кадровым резервом — а крайними оказываются молодые специалисты.

Источник:

великобритания, ии, кадры
