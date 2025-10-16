Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива

Основатель и президент Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) в специальном обращении подтвердил статус разработки нелинейного приключенческого экшена Star Wars Eclipse и рассказал о новой главе в истории французской студии.

Напомним, Star Wars Eclipse была анонсирована в декабре 2021 года на церемонии The Game Awards и до сих пор не удостоилась ни одной новой презентации. В феврале Quantic Dream намекала, что разработка игры «идёт полным ходом».

По словам Кейджа, производство Star Wars Eclipse, «конечно же, продолжается». Ничего больше глава Quantic Dream об игре не сказал, но пообещал, что студия поделится подробностями в будущем.

Помимо Star Wars Eclipse, в разработке у Quantic Dream одновременно находится ещё несколько проектов, включая «нечто совершенно иное» для студии — игру с соревновательным мультиплеером.

Кейдж заверил, что мультиплеерный проект рождён «из того же духа любопытства и творчества, который всегда отличал» Quantic Dream, и может удивить фанатов своей необычностью на фоне других работ команды.

«Идти на риск, бросать вызов себе, изучать новые способы игры и повествования, браться за то, что кажется невозможным — всегда были частью нашей ДНК. <...> Это начало новой главы для Quantic Dream», — заключил Кейдж.

Quantic Dream была основана в 1997 году и за 28 лет выпустила пять одиночных игр — Omikron: The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human. Суммарная аудитория трёх последних превышает 25 млн человек.