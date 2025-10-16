Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя

Попрощавшись с Windows 10, компания Microsoft в преддверии 40-летнего юбилея Windows решила радикально преобразить свою настольную операционную систему и глубоко интегрировать в неё функции искусственного интеллекта. Она предложила пользователям управлять компьютером при помощи голосовых команд, а также дать ИИ возможность следить за происходящим на экране и выполнять сложные задачи без участия человека.

Функции ИИ будут интегрироваться в Windows 11 на всех поддерживаемых компьютерах, а не только машинах класса Copilot Plus PC. Для запуска голосового управления используется команда «Привет, Copilot!» («Hey, Copilot!»), которая уже доступна на ПК под Windows 11. «Мы считаем, что голос станет третьим способом управления на вашем ПК. Он не обязательно заменит клавиатуру с мышью, но будет дополнительной функцией, которая сделается весьма существенной, и новым подходом», — пояснил ресурсу The Verge инициативу компании исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).

Чтобы ИИ начал ориентироваться в том, что происходит на компьютере, от пользователя потребуется открыть ему доступ к экрану — за это будет отвечать функция Copilot Vision, которую Microsoft тестировала последние несколько месяцев. Теперь она доступна во всех странах, где работает Copilot. ИИ поможет в работе с приложениями, в устранении неполадок с ПК, в изучении новых возможностей — и даже в прохождении игр. В отличие от Recall, которая может работать на компьютере постоянно, Copilot Vision запускается отдельно по необходимости.

Следующим шагом после Copilot Vision станет функция Copilot Actions, позволяющая ИИ-помощнику выполнять действия на компьютере. Microsoft начнёт тестировать её на канале предварительных версий ПО, и на начальном этапе набор сценариев её использования будет ограниченным. В компании предупредили, что в первое время после появления ИИ-агент будет допускать ошибки или испытывать трудности при выполнении сложных задач, поэтому поначалу работать с ним смогут только участники программы Copilot Labs.

Copilot будет интегрирован в панель задач Windows, чтобы пользователи могли запускать новые функции Copilot Vision и Voice в один щелчок мыши. В Copilot также дебютирует обновлённый механизм поиска, который сможет находить локальные файлы, приложения и настройки.