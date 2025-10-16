Сегодня 16 октября 2025
Новости Software
Новости Software
Лучше поздно, чем никогда: спустя больше года после релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила демоверсию, причём временную

Боевик Warhammer 40,000: Space Marine 2 недавно ушёл на второй год поддержки, и издательство Focus Entertainment с разработчиками из студии Saber Interactive не нашло лучшего момента для выпуска демоверсии игры.

Источник изображения: Steam (Sparta)

Источник изображения: Steam (Sparta)

Пробное издание вышло на всех целевых платформах Warhammer 40,000: Space Marine 2, кроме Epic Games Store — Steam, PS5, Xbox Series X и S, — но ограничено по времени. На консолях доступ продлится до 20 октября, а в Steam до 23-го.

Демо Warhammer 40,000: Space Marine 2 открывает доступ к ограниченной части игры (несмотря на это, размер на ПК составляет 76 Гбайт) и позволяет перенести достигнутый прогресс в полную версию после покупки.

Источник изображения: Focus Entertainment

Источник изображения: Focus Entertainment

Опробовать дают пролог и первую миссию сюжетной кампании, три PvE-операции («Инферно», «Обезглавливание», «Вокс либератис») и соревновательный мультиплеер (режимы «Удержание», «Уничтожение» и «Плацдарм»).

Пользователям будут доступны все элементы системы прогресса из базовой игры: получение опыта, прокачка классов, повышение уровня оружия, разблокировка новых деталей брони и геральдических эмблем орденов.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

На фоне выпуска демоверсии Focus Entertainment временно снизила цену на Warhammer 40,000: Space Marine 2. В российском Steam до 20 октября игру можно приобрести за 1439 рублей (скидка 55 %).

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года, продалась в количестве 7 млн копий и уже заработала себе на продолжение — Warhammer 40,000: Space Marine 3 анонсировали в марте.

Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
