Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles

Вслед за предупреждением от президента Дэвида Кейджа (David Cage) французская студия Quantic Dream, известная по однопользовательским приключениям вроде Heavy Rain и Detroit: Become Human, представила свою первую мультиплеерную игру.

Проект называется Spellcasters Chronicles и представляет собой условно-бесплатный командный стратегический экшен — другими словами, MOBA. Дебютный геймплейный трейлер прилагается (прикреплён ниже).

Игрокам в роли могущественных заклинателей предстоит сражаться в боях формата «3 на 3» с видом от третьего лица, командовать армиями самых разных существ и вершить судьбу мира вместе с другими пользователями.

По сюжету боги оставили людей. После их исчезновения немногие избранные открыли в себе доступ к древней энергии, способной менять судьбы — Источнику. За контроль над ним теперь и ведётся борьба.

На поле боя можно будет вызывать полчища созданий (скелеты, огры, драконы) и огромных Титанов, накладывать мощные заклинания, чтобы одолеть врагов и помочь друзьям. Как выглядит геймплей Spellcasters Chronicles, показал портал IGN:

Обещают сражения на мистических аренах, возможность изменять окружающую среду, более 50 заклинаний и призываемых существ из семи школ магии, а также влияющие на развитие мира сезонные голосования. Поддержка русского языка не заявлена.

Spellcasters Chronicles создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Подать заявку на участие в предстоящем закрытом бета-тестировании можно через официальный сайт проекта.