Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе

Компания Anthropic объявила о запуске новой функции под названием Skills for Claude, предназначенной для повышения эффективности ИИ-помощника в профессиональной среде. Инструмент представляет собой набор специализированных инструкций, скриптов и ресурсов, которые Claude может загружать по требованию для выполнения конкретных рабочих операций. Спектр задач варьируется от работы с электронными таблицами Excel до рабочих задач организации.

Новая функция, по сообщению The Verge, позволяет компаниям и отдельным пользователям создавать собственные наборы навыков (Skills), адаптированные под их уникальные рабочие процессы. Эти навыки можно применять внутри всей экосистемы Anthropic, например, в интерфейсе чат-бота Claude.ai, в среде для разработчиков Claude Code, через API компании и в рамках Claude Agent SDK. Сообщается, что такие компании, как Box, Rakuten и Canva, уже использовали данный инструмент на практике.

По замыслу разработчиков, функция призвана усовершенствовать агентские возможности Claude, избавляя пользователей от необходимости каждый раз составлять идеальные промпты или искать контекст для выполнения рутинных задач. Как пояснил Бред Абрамс (Brad Abrams), руководитель продукта в Anthropic, Skills призваны усилить агентские возможности Claude в контексте конкретной организации, а не для достижения абстрактных бенчмарков. По его словам, функция позволяет обучать ИИ выполнять задачи, актуальные именно для конкретной компании. В качестве примера он привёл создание презентации о рыночных результатах модели Haiku 4.5 с использованием PowerPoint Skill — Claude сгенерировал хорошо структурированные и легко читаемые слайды.

Инструмент доступен пользователям тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise. Примечательно, что анонс Anthropic последовал сразу после аналогичного мероприятия OpenAI, на котором была представлена платформа AgentKit, предназначенная для вывода ИИ-агентов из стадии прототипирования в промышленную эксплуатацию.