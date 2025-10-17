Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2

Игровая консоль Switch 2 присутствует на рынке первый неполный год, и Nintendo намерена сделать соответствующий период рекордным с точки зрения объёмов поставок, заказав подрядчикам к выпуску до марта следующего года 25 млн экземпляров устройства.

Как отмечает Bloomberg, это указывает на уверенность Nintendo в сохранении высокого спроса на Switch 2 в грядущем сезоне праздничных распродаж. Технически, сборка консолей Switch 2 началась в конце календарного 2024 года. В своём планировании Nintendo обычно привязывается к фискальному году, который начинается в апреле и завершается в конце марта.

При существующих объёмах производства Nintendo вполне может реализовать почти 20 млн консолей Switch 2, что превышает не только собственный прогноз компании, но и оценку, называемую аналитиками (17,6 млн штук). Успешный старт продаж новой консоли в этом календарном году обеспечивался пропорциональными усилиями Nintendo — к июню компания более чем удвоила свои маркетинговые затраты. Фискальный квартал, о результатах которого Nintendo отчитается в октябре, компания должна была завершить ростом выручки на 68 %. Не исключено, что попутно Nintendo поднимет прогноз по годовым поставкам Switch 2.

В США, которые являются крупнейшим рынком сбыта продукции Nintendo, игровая консоль Switch 2 оказалась примерно на 77 % популярнее своей предшественницы на сопоставимом этапе жизненного цикла. При подготовке к запуску Switch 2 на рынок компании удалось создать хороший товарный запас, что и обеспечило консоли уверенный успех. Совместимость с играми для предыдущего поколения консоли также обеспечила Switch 2 высокой популярностью. На некоторых географических рынках, однако, спрос на Switch 2 пока превышает предложение и наблюдается некоторый дефицит.