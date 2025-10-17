Власти Японии настояли на защите интересов правообладателей при использовании сервиса генерации видео OpenAI Sora 2

Компания OpenAI недавно анонсировала обновлённую версию Sora 2 — сервиса по созданию видео силами искусственного интеллекта по текстовому запросу. Внимание общественности к подобным инструментам выросло и по линии правообладателей, в Японии на их защиту встало правительство, которое потребовало от OpenAI обеспечить адекватную защиту.

Как сообщает The Japan Times, министр цифровых технологий Японии Масааки Таира (Masaaki Taira) в интервью телеканалу TBS признался, что правительство страны запросило у OpenAI изменение в подходе к учёту интересов правообладателей при взаимодействии с пользователями Sora 2. Те, правообладатели, которые потребуют от OpenAI ограничить использование своих защищаемых законом персонажей в среде Sora 2, должны будут обратиться к американскому стартапу с соответствующим запросом. Изначально предполагалось, что запрет будет распространяться на всех правообладателей, и желающие от него отказаться будут подавать соответствующие заявки OpenAI.

Японский министр подчеркнул, что необходимо создать механизм, который позволит правообладателям получать материальную компенсацию за использование их персонажей на платформе OpenAI Sora. Власти страны также потребовали от OpenAI предусмотреть возможность удаления контента по запросу правообладателей. Сообщается, что компания согласилась с подобными требованиями. Глава стартапа Сэм Альтман (Sam Altman) ранее сообщал, что предоставит правообладателям более тонкий контроль за созданием образов, и это будет напоминать заявительную модель контроля за схожестью персонажей, но с дополнительными возможностями.

«Аниме и манга являются незаменимыми сокровищами нашей страны», — заявил министр Минору Киути (Minoru Kiuchi), отвечающий за государственную стратегию в области интеллектуальной собственности, добавив, что данные виды художественных произведений ценятся по всему миру. Правительство Японии, по словам чиновника, хотело бы отвечать на новые вызовы соответствующим образом.

Sora 2 уже навлекла на себя волну критики, связанную с возмущением родственников усопших знаменитостей, внешность которых пользователи сервиса начали свободно использовать для создания видео с использованием образов покойных. В Японии резонанс вызвало использование авторами видеороликов популярных в стране элементов местной культуры из миров Pokemon, One Piece и Dragon Ball Z. Представители Nintendo не стали напрямую критиковать политику OpenAI, но в целом выразили готовность защищать свою интеллектуальную собственность в суде. За пять дней с момента запуска Sora 2 приложение в App Store было скачано 1 млн раз.