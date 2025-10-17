Сегодня 17 октября 2025
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах»

После добавления в январе 2025 года в онлайн-сервис «Google Таблицы» поддержки ИИ-помощника Gemini компания понемногу расширяет возможности его использования в работе с таблицами, добавив возможность создания сводных таблиц, применение фильтров и условное форматирование. В этом месяце Google добавила ещё ряд задач, которые Gemini может выполнять от имени пользователя.

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Google сообщила в блоге, что Gemini теперь может выполнять в «Google Таблицах» несколько действий одновременно из одной подсказки. Теперь можно создавать более длинные и сложные запросы Gemini без необходимости прерывать рабочий процесс, чтобы ввести дополнительные подсказки. Вдобавок Gemini также поддерживает расширенную библиотеку задач редактирования.

Gemini теперь может выполнять задачи, требующие объединения нескольких действий в цепочку. Например, можно попросить ИИ-помощника добавить раскрывающиеся списки для «Статуса» и «Приоритета», вставить новый столбец с формулой для расчёта «Дней до даты выполнения», добавить столбец с флажком «Выполнено» и закрепить строку заголовка для удобства просмотра. Gemini распознает этот многошаговый запрос и выполнит все действия одновременно.

Также был расширен перечень действий, поддерживаемых Gemini. В частности, ИИ-помощник теперь может от имени пользователя добавлять флажки и раскрывающиеся списки в таблицу, создавать фильтры, применять условное форматирование, закреплять и отменять закрепление строк или столбцов и многое другое. Пользователь может запросить выполнить любое из этих изменений с панели Gemini в правой части интерфейса рабочего стола «Таблиц», и Gemini предоставит подробный отчёт о выполненных задачах после их завершения.

Также можно использовать естественный язык для выполнения сложных задач по очистке данных, например, попросить Gemini заменить «Программное обеспечение» и «Веб-хостинг» на «ИТ-услуги» во всей таблице.

Google сообщила, что новые возможности Gemini уже доступны в «Таблицах» для бизнес-, корпоративных и образовательных аккаунтов, а также для аккаунтов с подпиской Google AI Pro или AI Ultra.

Источник:

Теги: google, таблица, gemini, ии
