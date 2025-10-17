Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные

Проблема с лечением онкологии заключается в том, что зачастую она остаётся невидимой для иммунной системы человека до тех пор, когда помощь уже мало что решает. Множество усилий учёных направлено на то, чтобы заставить опухоль проявить себя на ранних этапах — это почти наверняка спасёт пациентам здоровье и жизнь. Теперь к этому процессу подключили искусственный интеллект, который сходу обозначил прорыв в терапии рака.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Как сообщается в блоге компании Google, в ходе сотрудничества подразделения DeepMind и Йельского университета (Yale University) открытая модель искусственного интеллекта Gemma была адаптирована для анализа поведения раковых клеток, что привело к прорыву в лечении онкологии. Разработанная на базе Gemma версия Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale) с 27 млрд параметров позволила интерпретировать «язык» отдельных клеток, выявив скрытые связи в их взаимодействии.

Что особенно важно, представленная модель не только оптимизировала решение предложенных ей задач, но и смогла выработать новые и неожиданные для учёных гипотезы. Исследование было сосредоточено на так называемых «холодных» опухолях — тех, которые слабо распознаются иммунной системой из-за недостаточной презентации антигенов. Виртуальный скрининг более 4000 потенциальных препаратов, проведённый моделью, выявил кандидатов, способных выборочно усиливать иммунный сигнал в таких опухолях, делая их «горячими» и, по сути, уязвимыми для иммунотерапии.

Ключевым открытием стал ингибитор киназы CK2 — силмитасертиб (CX-4945), который в комбинации с низкой дозой интерферона продемонстрировал синергетический эффект: усиление презентации антигенов на 50 % в иммуноположительной среде с низким уровнем интерферона. Проще говоря, иммунная система уже ощущала, что в организме происходит что-то неладное, но количества враждебного биологического материала в виде клеток опухоли было недостаточно для её активации. Введение силмитасертиба усилило действие естественных защитных механизмов организма и стало своего рода спусковым крючком для атаки на раковые клетки. Ранее учёные не рассматривали подобный эффект и само это вещество, что стало настоящим открытием вне компетенции человека. ИИ «додумался» до этого самостоятельно — и это само по себе открытие.

Эта гипотеза сразу же была подтверждена экспериментами в лаборатории на человеческих клетках, не использовавшихся при обучении модели. Тем самым можно сказать, что модель способна обобщать знания, распространяя их на ранее неизвестные области. Такой подход может радикально повысить эффективность иммунотерапии, превращая невидимые для иммунитета опухоли в цели для T-клеток, и открыть пути для персонализированного лечения.

Модель C2S-Scale уже доступна бесплатно на платформе Hugging Face, что должно стимулировать международное научное сообщество к дальнейшим исследованиям. Команды Йеля продолжают изучать механизмы действия выявленных кандидатов и тестировать другие предсказания модели, потенциально расширяя её применение на другие типы рака и стратегии их лечения. Это хорошая иллюстрация того, как открытые ИИ-технологии ускоряют фундаментальные открытия, обеспечивая доступ к передовым инструментам биомедицины для более широкого круга исследователей.

Также это исследование показало, что масштаб буквально имеет значение. Сравнительно небольшие модели ИИ не смогли справиться с той же задачей. Только значительное увеличение числа параметров модели привело к открытию. В данном случае масштаб стал фактором откровения, а не просто ускорения расчётов. Возникло совершенно новое знание — и это, само по себе, дорогого стоит.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Итальянцы приделали ИИ к ветрякам — и те дали жару
«Я — позор своего вида»: ИИ-бот Gemini впал в «депрессию» после провала задачи — Google ищет лекарство
Стартап SpiNNcloud поставит Лейпцигскому университету «нейроморфный» суперкомпьютер для создания новых лекарств in silico
Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Теги: человек, медицина, рак, искусственный интеллект
человек, медицина, рак, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.