Сегодня 17 октября 2025
G.Skill показала экстремальный разгон DD...
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц

Принято считать, что эксперименты по экстремальному разгону являются «вещью в себе» и больше напоминают «спорт высоких достижений», где главной пользой для рекордсменов является реклама комплектующих и своего мастерства. G.Skill решила доказать практическую ценность более приближённых к реальности режимов, показав способность пары модулей памяти объёмом по 24 Гбайт работать в режиме DDR5-10600.

Источник изображений: G.Skill

Источник изображений: G.Skill

Напомним, на текущий момент рекордом разгона памяти считается режим DDR5-13010, но он подразумевает экстремальное охлаждение жидким азотом не только центрального процессора, но и единственного модуля памяти скромного объёма. Правила проведения подобных экспериментов довольно просты и обычно подразумевают как максимальное сокращение количества активных ядер у процессора, так и объёма памяти и количества активных каналов — всё ради достижения стабильности работы системы в предельных режимах. Задержки при этом стараются ослабить, и с точки зрения быстродействия в вычислительных тестах это не самый удачный компромисс.

Тайваньский производитель модулей памяти G.Skill накануне сообщил о другом достижении. Специалистам по разгону удалось добиться стабильной работы пары модулей памяти объёмом по 24 Гбайт каждый в режиме DDR5-10600 при значении таймингов 50-62-60-88-96. Процессор AMD Ryzen 5 8500G со встроенной графикой при этом был установлен в материнскую плату Asus B850M-AYW, которую нельзя отнести к флагманским, всё ограничивалось стандартными воздушными средствами охлаждения. Более того, процессор сохранил активность всех шести ядер. G.Skill приводит и обозначение того комплекта памяти, который участвовал в эксперименте — это пара модулей DDR5-6000 объёмом по 24 Гбайт серии Trident Z5 Royal Neo. Указанные режимы работы памяти и конфигурация системы гораздо ближе к реальным условиям эксплуатации, чем эксперименты с жидким азотом. Более того, в режиме DDR5-10600 память и прочие компоненты системы проходят испытания в MemTest, а не просто позируют для скриншотов.

Теги: g.skill, ddr5, экстремальный разгон, разгон
